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İYİ Partili Türkşen : Genel Başkanımıza Cumhurbaşkanlığı Yolunu Açan Herkese Teşekkür Ederim

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Ali Türkşen, sosyal medya hesabı üzerinden 'Baskın seçim' olarak adlandırılan erken seçim açıklamasıyla ilgili konuştu.

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İYİ Partili Türkşen : Genel Başkanımıza Cumhurbaşkanlığı Yolunu Açan Herkese Teşekkür Ederim

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Ali Türkşen, sosyal medya hesabı üzerinden 'Baskın seçim' olarak adlandırılan erken seçim açıklamasıyla ilgili konuştu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:12
İYİ Partili Türkşen : Genel Başkanımıza Cumhurbaşkanlığı Yolunu Açan Herkese Teşekkür Ederim

Eski SAT Komandosu, Kardak krizinin kahramanlarından İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ali Türkşen, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim açıklamasının ardından bir paylaşımda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı yolunda önünün açıldığını söyleyen Türkşen , "İlk defa CB’nin bir konuşmasını başından sonuna dinledim. 24 Haziran 2018 erken seçimi milletimize hayırlı uğurlu olsun. İYİ Parti olarak iktidarımıza ve Sayın Genel Başkanımıza Cumhurbaşkanlığı yolunu açan herkese teşekkür ederim." dedi.

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