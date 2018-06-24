Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İYİ Partili Başkanın Öldürüldüğü Olayla İlgili Başbakan'dan Açıklama

AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım, Erzurum'da İYİ Parti ilçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın seçimlerle ilgilisi olmadığını, iki grubun arasında daha önceden kan davası olduğunu söyledi.

banner396

İYİ Partili Başkanın Öldürüldüğü Olayla İlgili Başbakan'dan Açıklama

AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım, Erzurum'da İYİ Parti ilçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın seçimlerle ilgilisi olmadığını, iki grubun arasında daha önceden kan davası olduğunu söyledi.

24 Haziran 2018 Pazar 17:22
İYİ Partili Başkanın Öldürüldüğü Olayla İlgili Başbakan'dan Açıklama

AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım, Erzurum'da İYİ Parti ilçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın seçimlerle ilgilisi olmadığını, iki grubun arasında daha önceden kan davası olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım, "Bu seçimlerle ilgili değil, iki grup arasında devam eden bir kan davası olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

 Başbakan Yıldırım'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "YSK'nın aylardan beri yaptığı hazırlıklar seçimin başarıyla ve sükunetle geçmesinin önemli sebeplerinden biridir. Ben YSK'ya görev alan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Erzurum'un Karaçoban ilçesinde bir hadise yaşandı. Bu seçimlerle ilgili değil, iki grup arasında devam eden bir kan davası olduğu anlaşılıyor." 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.06.2018 17:27
Anahtar Kelimeler:
Iyi PartiIyi Parti Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonucu
Antalya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonucu
Tezcan : Erdoğan'ın Oyu Yüzde 48'i Geçmedi
Tezcan : Erdoğan'ın Oyu Yüzde 48'i Geçmedi
Son Dakika: Seçim Yasağının Kalkacağı Saat Belli Oldu
Son Dakika: Seçim Yasağının Kalkacağı Saat Belli Oldu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim