İYİ Partili Başkanın Öldürüldüğü Olayla İlgili Başbakan'dan Açıklama

AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım, Erzurum'da İYİ Parti ilçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın seçimlerle ilgilisi olmadığını, iki grubun arasında daha önceden kan davası olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım, "Bu seçimlerle ilgili değil, iki grup arasında devam eden bir kan davası olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "YSK'nın aylardan beri yaptığı hazırlıklar seçimin başarıyla ve sükunetle geçmesinin önemli sebeplerinden biridir. Ben YSK'ya görev alan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Erzurum'un Karaçoban ilçesinde bir hadise yaşandı. Bu seçimlerle ilgili değil, iki grup arasında devam eden bir kan davası olduğu anlaşılıyor."