İYİ Partiden KHK'ya Çok Sert Tepki! 'Kabul Edilemez'

İYİ Parti Genel sekreteri ve parti sözcüsü Aytun Çıray, Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, parti kurucusu milletvekilleri Nuri Okutan, İsmail Ok ve Yusuf Halaçoğlu partinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

Parti adına konuşan sözcü Aytun Çıray, dün yayımlanan KHK'daki bazı maddelerin çok tehlikeli olduğunu, söz konusu düzenlemelerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Çıray, "Dünkü kararname ile bir genel af çıkarılmıştır. Genel af kararı TBMM’ye aittir. Bunun dışında hiçbir kurum veya kimse böyle bir karar veremez. Bizler buna nasıl dur diyeceğiz. Anayasal kurumlar ile koruyacağız. Peki anayasal hukuk siyasi kişiler tarafından yön verilen bir yer haline gelmişse bu haklarımızı kim koruyacak? Böyle giderse bir sabah KHK ile uyanırız ki, Anayasa mahkemesi lağvedilmiş. Kendisini koruyamayan Anayasa lağvedilirse bizim haklarımız kim koruyacak? Suç teşkil edilecek bir davranışından ötürü bir kimsenin sorumlu tutulmayacağına dair anayasanın değiştirilemez 2. Maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Son KHK hukuk devletine aykırıdır. Sayın Anayasa Mahkemesi üyeleri anayasanın değiştirilemez bu maddesini koruyunuz. Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyoruz. Bu yasayı korumak sizin göreviniz. İki hakimi FETÖ’den içeride olan Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyorum anayasayı siz korumayacaksanız kim koruyacak? Siz bu görevi yapmayacaksanız ne için varsınız? Bu KHK ile 15 Temmuz ve bu tür fiillerden mağdur olduğunu iddia eden kişilerin yaşama hakkı ve temel anayasa haklarını ortadan kaldırılmaktadır.

Son KHK devletimizin ölüm fermanıdır. Bu kararname bir linç kültürünün önünü açar. Allah korusun GLADYO gibi geri planda bekleyen sinsi örgütlerin planlamasıyla iç savaşa yol açabilir. Güya darbenin bastırılmasına yardım eden sivillerin cezai sorumluluğu kaldırılmıştır. Bu madde ile birlikte 2019 ve öncesinde yapılacak tüm seçimlerin güvenliği tehdit ve tehlike altına girmiştir. İYİ Parti bu tehlikeyi vatandaşların desteği ile bertaraf edecektir. Menfur 15 Temmuz girişimini TSK’nın Atatürkçü subayları ve Türk milletinin evlatları önlemiştir. AKP’nin 15 Temmuzu kullanarak keyfi yönetimi açıklık kazanmıştır. Yüce Meclis daha da işlevsiz hale getirilmiştir. İYİ Parti olarak iktidarın büyük korkularının eseri olan bu KHK'ları asla kabul etmiyor ve protesto ediyoruz." dedi.