İYİ Parti Seçim Beyannamesini Açıklıyor!

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin seçim beyannamesini bugün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında açıklıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Değerli arkadaşlarım, öncelikle hoşgeldiniz sefalar getirdiniz. Ama ben biraz geciktim, sebebini sizle paylaşmak istiyorum, devlet hizmeti için, devlet yolunda hizmet etmek için toplantımıza gelirken yolda kaza geçiren Samsun il Başkanımız Ömer Süslü, Samsun Milletvekili adayımız kaza geçirdiler yaralılar, onlara geçmiş olsun, Cenabı Allah'dan acil şifalar diliyorum. Türkiye'ye ve İYİ'ye inanmış değerli misafirler. Milletimize hizmet uğruna bizimle yürüyen kıymetli yol arkadaşlarım.

Tarihin her döneminde insanlığa örnek olmuş bir medeniyete sahip canımızdan aziz milletimiz. Bugün burada Dünyanın en güzel ülkesi olan Türkiye'ye rahat bir nefes aldıracak, her bir insanımıza umut verecek, her birimize iyi ki bu bizim ülkemiz dedirtecek bakış açımızı yol haritamızı paylaşacağım. Biz yol haritamızın adını milletimizle sözleşme koyduk. Dünyanın en büyük milletinin yaşadığı Türkiye'yi yönetme anlayışımızı özetleyen bir isim olsun istedik. Çünkü özünde devlet , milletle yapılan bir sözleşmedir. 81 milyonun Türkiye'si için, insana, kurumlara, proje kavramlarına, çevre ve doğaya farklı bir açıdan bakıyoruz.

Yeni dünyanın gerçeklerine eski dünyanın fikirleriyle bakılamaz. Devletle insan arasındaki uçurumu kapatacak bir metin ortaya koymakta kararlıydık. Ekonomide Güven, toplumda birlik, yönetimde liyakat olmazsa olmaz dedik. İnsanlarımıza güvendik. Kadınlarımıza güvendik, kadınlarımızın yaşadıklarına düşündüklerine, gençlerimizin taleplerine, ihtiyaçlarına , erkeklerimizin sıkıntılarına kulak verdik. Gençlerimizin işsizlik sorununa çözüm üretmek için çaba sarf ettik. Demir dağları delen eller burada. "

AKŞENERİN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI

Düzenli geliri olmayan yoksul ailelere vereceğimiz “İYİ Kart” ile, aylık net asgari ücretin yarısı tutarında, düzenli gelir sağlayacağız. Genç işsizlere, iş bulana kadar, aylık 500 TL vatandaşlık maaşı bağlayacağız.

Emeklilere yılda iki kez bayramlarda, 1.500’er TL tutarında “İYİ Bayramlar İkramiyesi” vereceğiz. İhtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan çocuklarının, 36 aya kadar gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem kuruyoruz.

Tüm yoksul ailelerin çocuklarına, Yüksek öğrenimde karşılıksız eğitim bursu vereceğiz.

Ev sahibi olmak isteyen düşük gelir grubuna,

TOKİ aracılığıyla satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle, peşinatsız ve taksitsiz ev sahibi olma imkânı sağlayacağız.

Sevgili arkadaşlarımDünya yepyeni bir çağa girdi. Yeni çağda yeni teknolojilerle uyum sağlayan devletler ayakta kalacaktır. Devlet ve millet; ülke ve insan birlikte gelişebilir. Türkiye sahip olduğu binlerce yıllık geleneğe sıkı sıkı tutunarak geleceğin öncülerinden olmalıdır. Ve size söz veriyorum öyle de olacaktır."Egemenliği yeniden millete verecek olan parlamenter sisteme döneceğiz. Cumhuriyet ve demokrasinin tüm uygulamaları herkese eşit biçimde sağlanacaktır. Taşıdığımız kimlik belgeleri dışında ağa da yoktur, paşa da yoktur, reis de yoktur. Herkes bireysel nitelikleri ne olursa olsun bu devletin tapusunu cebinde taşıyor demektir.Milletimizin adalet mekanizmasına olan güveni temelden sarsıldı. Yöneticiler barbarlık çağından kalmış kişilerdir. Toplumumuz kamplara bölünmüştür.Eğitim sistemimiz geçtiğimiz yüzyılın bile gerisine düşmüştür. Ülkemizin kurucusu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef koyduğu toplum bu değildir.(“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları)Toplum sağlığı tehlikededir. Ekonomimiz müteahhit ekonomisine çevrilmiş tarım politikaları geride bırakılmıştır.Bizler İYİ Parti olarak, KKTC’deki vatandaşlarımız ve yurt dışındaki tüm insanlarımız için huzur ve refah arayışında olacağız. Hukukun üstünlüğünü yeniden tahsis edeceğiz.Aziz milletimizYanlış medya anlayışıyla size yanlış bilgiler veriliyor. Bu anlayışı temelden yok edeceğiz.RTÜK’ü siyasi etkilerden arındıracağız. Kamunun verdiği yetkilerle hükümet borazanlığı yapan TRT’yi satacağız. Sanıyorum en büyük alkış alan vaat TRT’nin satılması oldu.

"DEVLETİN DİNİ ADALETTİR"

Şiddet bir eğlenme aracı değildir. Geleneksel ve sosyal medyada başta kadın ve çocuğa şiddeti normalleştiren yayınlara karşı büyük cezalar uygulayacağız. İnterneti özgürleştireceğiz.İnsanlarımızın temiz duyguları ve din üzerinden oy devşirme dönemini kapatmak zorundayız. Allah ve insan arasına hiçbir mekanizmanın girmesine izin vermeyeceğiz. Her tür inanca ait ibadethaneleri ve din görevlilerini devletin sunduğu hizmetten eşit yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler yapacağız.Parlamenter sisteme dönüş ve yeni anayasa için inisiyatif alacağız. Yargı tarafsızlığı ve bağımsızlığına özel önem vereceğiz. Hedefimiz en kısa sürede parlamenter sistemi tekrar hayata geçirmektir.Seçim kanunlarını evrensel ölçülerde düzenleyip seçim barajını yüzde 5’e indireceğiz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza göre seçmen bölgeleri oluşturacağız.Bizim anlayışımızda devletin dini adalettir. Baskıcı anlayışla, hakların gasp edildiği bir düzen utanç düzenidir. Adil yargılama ilkesini hayata geçireceğiz. Yasa dışı usul ve yöntemlere yönelenlerin ağır cezalar almasını sağlayacağız.DostlarımBizim yöneteceğimiz bir ülkede insan odaklı bir devlet yönetmemiz gerekiyor. Devletin idaresini devraldığımızda tepeden bakan anlayışı ortadan kaldıracağız.Merkezi idareyi yeniden yapılandıracağız. Hiçbir gurup veya örgütün yapılanmasına izin vermeyeceğiz.Sayıştay’ı yeniden işler hala getireceğiz.Devletin sunduğu hiçbir belge vatandaştan talep edilmeyecek. Atama ve terfilerde liyakati hâkim kılacağız. Bunu gözetmeyen yöneticilere amirlere yaptırım uygulayacağız. Aynı şekilde mülakatla işe alım uygulamasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.Devlet çalışanları arasında farklı bir uygulama içinde olmaz. Hizmet statülerini yeniden düzenleyecek, maaş haksızlıklarını gidereceğiz.Öğretmen ve polislerin ek ücretlerini artıracağız. Biz öğretmenlerimizi çok seviyor ve onlara güveniyoruz. Performans sistemi gibi ucube bir duruma son veriyoruz.

İYİ KENT MODELİ

Belediyelerin iş ve işlemlerinde merkezi yönetimin müdahalesini sınırlı tutacağız.Muhtarlarımız başımızın tacıdır...Muhtarlarımızın, belediyelerin yönetim mekanizmalarına aktif şekilde katılımından yanayız...Muhtarlarımıza, mahallelerin acil ihtiyaçları için belediye bütçelerinden "ödenek" tahsis edeceğiz...Metropol şehirler için, özel bir yönetim modeli geliştiriyoruz.Bu model hayata geçirilinceye kadar,İstanbul’un mevcut sorunlarına karşı, acil bir önlemler paketi uygulamaya koyacağız.Dünya güzeli İstanbul’umuzu, rant uğruna tahrip edip, ardından “yanlış yaptık” diye itirafta bulunanların şehircilik anlayışını tamamen ortadan kaldıracağız...İnsan doğasına, ülkemizin tarihi ve doğal zenginliklerine, ve binlerce yıllık Anadolu kültürüne uygun, bir kentleşme anlayışına sahip,“İYİ Kent Modeli”ni hayata geçireceğiz...Ülkemizde yolsuzluk, rüşvet, bir ulusal güvenlik sorununaDönüşmüş durumdadır.Siyasetimizi, “ahlak, saydamlık ve dürüstlük” üzerine kuracağız...Saray eşrafının, kendilerine, finans ve medya desteği sağlamaları karşılığında, belirli sermaye gruplarının sürekli kayırıldığı,“Yandaş Ekonomisi” sistemini yok edeceğiz.İktidarımızın ilk altı ayında, “Kamuda Şeffaflık ve Siyasi Ahlak Yasası”nı çıkartarak, yolsuzlukla mücadelenin yasal çerçevesini oluşturacak, ve caydırıcı cezai müeyyideler ortaya koyacağız.Kamu İhale Mevzuatını gözden geçirecek, uygulamasında etkinlik ve şeffaflık sağlayacağız.

DIŞ POLİTİKA

Aziz Milletimiz,Dış politikada şiarımız,Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün“Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesidir...Bölgemizde ve dünyada barışı önceleyen, fakat aynı zamanda ulusal güvenliğimiz ve, milli menfaatlerimizi merkezine alan gerçekçi, istikrarlı, çok yönlü, aktif bir dış politika izleyeceğiz...Avrupa Birliği ile ilişkileri yeniden ele alacak, müzakere sürecini derhal hızlandırılacağız...Komşu ülkelerle yaşadığımız anlaşmazlıkları çözmek...Ve bu ülkelerle olan ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerimizi geliştirmek için çaba sarf edeceğiz...Yakın coğrafyamızda yaşanan istikrarsızlıklar nedeniyle, ortaya çıkan terör tehdidi ve kitlesel göç gibi sorunlardan ülkemizin etkilenmemesi için, gerekli tedbirleri alacağız...Doğu Akdeniz’de, değişen jeopolitik şartları da dikkate alarak,Kıbrıs Türk Halkının haklarını koruyacağız...Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,Her zaman ve her koşulda,Türkiye’nin gücünü, yanında hissetmeye devam edecektir.Kıbrıs Türk halkının istemediği, hiçbir politikanın, hayata geçmesine izin vermemiz mümkün değildir.Aziz Milletimiz,FETÖ terör örgütünü başımıza bela edenler,“Ne istediler de vermedik” diyenlerdir.FETÖ ile mücadeleyi etkin ve kararlı şekilde sürdüreceğiz.Kesinlikle ve kesinlikle,FETÖ’nün siyasi bağlantılarını ortaya çıkartıp, yargıya teslim edeceğiz.Bölücü terör örgütü ile mücadeleye, gerek kentlerde, gerekse kırsalda, vatandaşımızın huzur ve güvenini korumaya, azami özen göstererek, kararlı bir biçimde devam edeceğiz.Önleyici kolluğu güçlendirmek, ve özellikle aile içi şiddet, kadın cinayetleri, uyuşturucu ticareti ve çocuk istismarı gibi...Toplum vicdanını kanatan suçlar için, önleyici ve ıslah edici özel tedbirler almak üzere,“Suçların Önlenmesine Dair Kanun”u çıkaracağız...

Aziz Milletimiz, Değerli Yol Arkadaşlarım,Ülkemiz ekonomisi, uçurumun kenarına gelmiş bir otobüse,Milletimiz de, o otobüsün içinde korkuyla bekleşen yolculara benzemektedir.Ekonominin direksiyonunda ise, yorgun ve geveze bir şoför var.O direksiyonu, o şoförün elinden alacak, milletimizi güvenli bir yolculukla, varmak istedikleri yere götürecek bir önlemler paketiyle geliyoruz.Ekonomide uzman ve deneyimli kadrolarımızla,Orta vadede fert başı geliri 16.000 $’a,GSYH’ı da 1.4 Trilyon $’a çıkaracağız.Ekonomi programımız 3 temel eksen üzerinde konumlandırılmıştır:Makroekonomik İstikrar, Ekonomik Coğrafya ve Hızlandırıcı Sektörler.Makroekonomik İstikrar Programımız ile, kontrolden çıkmış durumdaki enflasyon, döviz kuru ve faizleri kontrol altına alacağız.Bu sayede, özel sektörün önünü görebilmesini sağlayacağız.Ekonomik coğrafya yaklaşımımızla, kalkınma paradigmasını değiştireceğiz.Merkez-yerel ilişkisini güçlendirerek, yerel-ulusal-küresel olarak yeniden düzenleyeceğiz.Kalkınma hamlemizi yerelden başlatacağız.Her ilimizin, Denizli’nin olduğu gibi Hakkari’nin de, önce Türkiye ekonomisine, ardından, dünya ekonomisine eklemlenmesi için, gerekli politikaları uygulayacağız.Yatırım ve Teşvik Sistemini yenileyeceğiz.Kent ekonomilerinin dünyada rekabetçiliği ve dünya ekonomisine entegrasyonunu güçlendirecek,“Sanayileşme ve Tarımda Dönüşüm ve Yenilik Stratejileri”ni hayata geçireceğiz.Hızlandırıcı sektörler ile, tüm sektörlerde, teknolojik dönüşümü gerçekleştirirek, erişebilirliği artırarak, enerji maliyetlerini düşürerek, hem rekabet gücümüzü, hem de refah düzeyimizi artıracağız.

OHAL KALDIRILACAK

Bu sebeple İYİ Parti olarak biz; üretim ekonomisine geçiş hedefimiz çerçevesinde;Yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla, başta OHAL’in kaldırılması ve hukuk devletinin tesisi olmak üzere, ülkede güven ortamının sağlanması için gereken tüm siyasi adımları acilen atacağız.Kontrolden çıkmış durumdaki enflasyon, döviz kuru ve faizleri kontrol altına alacak bir makroekonomik istikrar programı açıklayacak, bu sayede, reel kesimin önünü görebilmesini sağlayacağız.Üretim amaçlı yatırımlar için, finansmana erişimi kolaylaştırıcı tedbirler alacağız.Kamu kesimindeki israfı önleyecek, elde edilen kaynakları kalkınma programlarına tahsis edeceğiz.Üreticilerimizin, küresel düzeyde rekabetçi olabilmek için, ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilebilmesi için...Eğitim sistemimizde kapsamlı bir reform yapacağız.Bu reform kapsamında, mesleki eğitime özel önem vereceğiz.Yapısal reformlara ilişkin detaylı bir programı, iktidarımızın ilk 60 günü içinde hazırlayıp, takvime bağlayacak ve kamuoyuna sunacağız.Ekonomimizin üretime dayalı olmasının yanında, dengeli ve sürdürülebilir şekilde büyüyebilmesi için, kurallı piyasa mekanizması çerçevesinde...Devletin gerekli planlama, izleme ve değerlendirmeleri yapmasını sağlayacağız.Dengeli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki, en büyük engel olan cari açık sorununu, üretim ve ihracatı artırmayı ve, ithalata bağımlılığı azaltmayı hedefleyen tedbirlerle çözeceğiz.Dengeli ve sürdürülebilir büyümeye engel olabilecek, diğer bir alan olan kamu maliyesini...“Mali Kural” yaklaşımı çerçevesinde, disiplin altında tutacağız.Bütçe birliği ilkesi çerçevesinde,“Varlık Fonu”nu kaldırıyoruz...Bütçe dışı fonları denetim ve disiplin altına alacağız.Ekonomik gelişmenin, sadece toplumun belirli kesimlerini, veya coğrafi bölgeleri değil...Toplumun tamamını kapsaması için, özel çaba sarf edecek ve, politikalarımızı bu yönde şekillendireceğiz.

KALKINMA SORUNU

Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere...Kalkınmada sorun yaşayan bölgelerde, ekonomik kalkınmayı destekleme, kronik işsizlik sorununu çözmeyi önceleyen, ekosistem etkisi oluşturacak, büyük ölçekli, üretim odaklı kamu-özel işbirliği projelerini teşvik edeceğiz...Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz.Merkez Bankası’nın, siyasi baskılardan etkilenmeden, temel amacı olan fiyat istikrarına odaklanabilmesi için, para politikası konusundaki yöntem ve araç bağımsızlığını, daha güçlü şekilde yeniden tesis edeceğiz.Kredi mekanizmasının, sağlıklı bir şekilde işleyerek, ekonomik büyümeye, azami destek vermesini sağlayacak tüm tedbirleri alacağız...Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, etkin denetim yapabilmesi için, siyasi etkilerden arındırılmasını, ve kurumsal yapısının güçlendirilmesini sağlayacağız...Kamu bankalarının, kredi politikalarının, siyaset tarafından şekillendirilmesine son vereceğiz.Sermaye Piyasası Kurulu’nun, idari ve mali özerkliğini, yeniden tesis edecek, kurumsallığını güçlendireceğiz.Aziz Milletimiz,Biliyoruz ki, insanların mutluluğu,Önce, ilk aşamada, evine ekmek götürme kaygısı taşımamaktan başlar.

İŞSİZLİK ORANI OECD ORTALAMASINA DÜŞECEK

Toplumsal refah ve huzurun önündeki,en büyük engel olarak gördüğümüz işsizliğe karşı, kapsamlı bir mücadele başlatacağız.Bu amaçla;İşsizlik oranını, OECD ortalamasına, %5.6’ya düşüreceğiz.Kadın istihdamını %50’ye yükselteceğiz.Gençlerin, işgücü piyasasının talep ettiği nitelikleri kazanabilmesi için, mesleki eğitim, staj ve işbaşında eğitim programlarını yaygınlaştıracağız.İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işgücü kapasitesini, ve kalitesini artırmaya yönelik projelere kaynak ayıracağız.Tehlikeli sektörlerde uzun çalışma süreli, ucuz, ve kuralsız işçi çalıştırılmasını engelleyerek, iş cinayetlerini Türkiye’nin gündeminden çıkartacağız.

VERGİLER VE ÖTV'DE DÜZENLEME

Harcamayı değil geliri vergilendiren, vatandaşın güveneceği bir vergi sistemi kuracağız.Vergi mevzuatını sade ve anlaşılır hale getirerek, bilgi teknolojilerinden faydalanarak, kayıt-dışılığı azaltacak, vergiyi tabana yayacağız.Asgari ücret üzerindeki vergileri, kademeli olarak kaldıracağız.Akaryakıt başta olmak üzere, belirli mallardan alınan, yüksek Özel Tüketim Vergisi oranlarını düşüreceğiz.Ülkemizde, yabancı ve yerli sermaye için, güvenilir ve öngörülebilir bir yatırım ortamı oluşturmak amacıyla;Makroekonomik istikrarı tesis edeceğiz.Hukuk sisteminin bağımsız ve tarafsızlığı ile, adil ve hızlı karar almasını sağlayacağız.Vergi, yatırım, dış ticaret ve teşvik mevzuatını sade, basit, anlaşılır ve uygulanabilir hale getireceğiz; bu sayede, yabancı ve yerli sermaye için, güvenilir ve öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlayacağız.Endüstri 4.0’a geçişi hızlandırmak suretiyle, üretim yapısındaki dönüşümü hedefleyen,Sürdürülebilir Mükemmeliyet Merkezleri kuracağız.Bu merkezler ile ileri teknoloji üretmek için...Mikro, KOBİ ve büyük ölçekli işletmeleri, tasarım, üretim, yatırım ve yenilikçilik değer zinciri içinde kümelenme, modeliyle bir araya getireceğiz.

TRANS ASYA YATIRIM PROJESİ

“Trans Asya Yatırım, Ticaret ve İşbirliği Platformu” kurarak,Asya Pasifik bölgesinden başlayıp...Avrupa’ya kadar uzanacak “Kuşak ve Yol” projesi kapsamında...Türkiye’yi, Uzak Doğu üretim ve ticaret değer zincirlerine eklemleyerek, bölgesel lojistik merkezleri kuracağız.Sanayide girdi maliyetlerini düşürecek, ithal ara malına olan bağımlılığı azaltacak tedbirler alacağız.Mesleki eğitimi cazip hale getirmek için...Meslek Yüksek Okulu mezunlarına, kısa dönem askerlik imkânı tanıyacağız.Aziz Milletimiz,Ülkemizin sahip olduğu topraklar ve kaynaklar,Bizi dünyanın en büyük tarım deposu yapabilecek yeterlilikteyken,Hem ineği, hem de samanı ithal eden ülke durumuna düşürüldük.Bu iktidar döneminde, kendisini yakan, ürününü yakan çiftçilerimiz oldu bizim.Kendilerini ağaçlara zincirleyerek ormanını koruyan,Elindeki bastonla, 70 yaşından sonra, protestocu olan köylülerimiz oldu bizim.Yazıktır yazık!Bu duruma derhal bir son vereceğiz.Türkiye’nin 5 yıl içinde tarım ve hayvancılıkta, kendi kendine yeten bir ülke olmasını sağlayacağız.Tarımda üreticinin, işletmecinin ve ihracatçının, uluslararası alanda rekabetçi olmasını amaçlayan...“Tarımda Dönüşüm ve Verimlilik Stratejisi Çerçeve Programı”nı uygulamaya koyacağız.Ülkemizdeki tarımsal üretime ait tüm süreçlerin izlenebileceği, bir “Tarımsal Üretim Bilgi İzleme, Yönetim ve Değerlendirme Sistemi” kuracağız...Tarımda, Ar-Ge’yi ve teknoloji kullanımını desteklemek üzere, “Atatürk Orman Çiftliği Tarımsal Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Enstitüsü”nü kuracağız.Ekilebilir tarım alanlarını artıracak,Meraların yok olmasını engelleyeceğiz...Su havzalarını iyileştirmek, sulanabilir alanları genişletmek, suyun taşınması sırasındaki kayıpları azaltmak ve, kullanılan suyu geri kazanmak için,“Türkiye Bütünleşik Su Projesi”ni hayata geçireceğiz...

ÇİFTÇİYE YÜZDE 50 İNDİRİMLİ MAZOT

Çiftçimizin mazotu %50 indirimli almasını sağlayacağız.Çiftçimizi bankalara ezdirmeyeceğiz...Ziraat Bankası’nın asli görevi olan tarımın finansmanına yoğunlaşmasını sağlayacağız.Çiftçimizin takipteki borçları için, faiz yüklerini kaldıracağız, krediye erişimini kolaylaştıracağız.Tarım sigortalarını yaygınlaştıracak ve maliyetlerini düşüreceğiz...Çiftçilerimizin ürünlerini daha kolay, aracısız ve gerçek değerinde, pazarlayabilmesi için tedbirler alacağız...Lisanslı Depoculuk ve Ürün Borsalarını yaygınlaştıracağız.Tarımda ölçek ekonomilerini yakalayıp, verimliliği artırmak için,“Üst Kullanım Hakkına Dayalı Tarımsal Üretim ve Ticaret Bölgeleri” kuracağız...

ZİRAAT VE GIDA MÜHENDİSİ İŞSİZ GENÇLERE İŞ İMKANI

Organize Hayvancılık Bölgelerini yeniden düzenleyerek, devletin gözetim ve desteğiyle, mera ve yem bitkileri ekim alanları etrafında, hayvancılık işletmelerini toplulaştıracağız.Hazine arazilerini, ölçek ekonomisine uygun proje uygulayacak müteşebbislere...“Üret – Hak Et Projesi” kapsamında, uzun süreliğine bedelsiz tahsis edeceğiz.Gıda güvenliği konusunda halkımızın bilinçlendirilmesi için, eğitim programları düzenleyecek,Ziraat ve gıda mühendisi olan işsiz gençlerimizi, muhataplarıyla buluşturarak,Hem tarım ve hayvancılığımıza, hem de istihdama imkan sağlayacağız..

