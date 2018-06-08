Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İYİ Parti Milletvekili Adayının Aracı Kaza Yaptı! 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin'de İYİ Parti 3. Sıra Milletvekili Adayı Özer Özel'in de aralarında bulunduğu seçim aracı karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı.

banner396

İYİ Parti Milletvekili Adayının Aracı Kaza Yaptı! 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin'de İYİ Parti 3. Sıra Milletvekili Adayı Özer Özel'in de aralarında bulunduğu seçim aracı karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı.

08 Haziran 2018 Cuma 16:01
İYİ Parti Milletvekili Adayının Aracı Kaza Yaptı! 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin'de İYİ Parti 3. Sıra Milletvekili Adayı Özer Özel'in de aralarında bulunduğu seçim aracı karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı.

Kazada, araç sürücüsü Muhammed Bilgeç hayatını kaybederken, İYİ Partili Özel ve Özel'in bulunduğu aracın sürücüsü yaralandı. Zeynel G. Yönetimindeki İYİ Parti Mersin 3.Sıra Milletvekili adayı Özer Özel'in aracı karşı yönden gelen otomobille Muhammet Bilgeç isimli vatandaşın aracıyla çarpıştı.

Kazada Milletvekili adayı Özel ile Araç sürücüsü Zeynel G. yaralanırken, diğer araçtaki Muhammed Bilgeç'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Silifke'deki özel bir hastaneye kaldırılan milletvekili adayı Özel'in koluna dikiş atıldığı, diğer yaralının ameliyata alındığı bildiriliyor.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, kazaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı. Koncuk: "

İYİ Parti 3. Sıra Mersin Milletvekili Adayı Özer Özel yoğun çalışmaları esnasında trafik kazası geçirmiştir. Kaza yaptıkları diğer araçta bulunan bir kişi malesef  hayatını kaybetmiştir. Rabbim ailelerine ve geride kalanlarına sabır ve metanet versin. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.06.2018 16:12
Anahtar Kelimeler:
Iyi PartiIyi Parti Milletvekili Adayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalet Bakanlığı Personel Adaylarını Görmezden Mi Geliyor?
Adalet Bakanlığı Personel Adaylarını Görmezden Mi Geliyor?
Böyle Anne Olmaz Olsun! Önce Kocasını Bıçakladı! Sonra Öz Oğluna Böyle İşkence Yaptı!
Böyle Anne Olmaz Olsun! Önce Kocasını Bıçakladı! Sonra Öz Oğluna Böyle İşkence Yaptı!
'Türk Askeri Kuzey Irak'ın 30 Kilometre İçinde'
'Türk Askeri Kuzey Irak'ın 30 Kilometre İçinde'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim