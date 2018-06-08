İYİ Parti Milletvekili Adayının Aracı Kaza Yaptı! 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin'de İYİ Parti 3. Sıra Milletvekili Adayı Özer Özel'in de aralarında bulunduğu seçim aracı karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı.

Kazada, araç sürücüsü Muhammed Bilgeç hayatını kaybederken, İYİ Partili Özel ve Özel'in bulunduğu aracın sürücüsü yaralandı. Zeynel G. Yönetimindeki İYİ Parti Mersin 3.Sıra Milletvekili adayı Özer Özel'in aracı karşı yönden gelen otomobille Muhammet Bilgeç isimli vatandaşın aracıyla çarpıştı.

Kazada Milletvekili adayı Özel ile Araç sürücüsü Zeynel G. yaralanırken, diğer araçtaki Muhammed Bilgeç'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Silifke'deki özel bir hastaneye kaldırılan milletvekili adayı Özel'in koluna dikiş atıldığı, diğer yaralının ameliyata alındığı bildiriliyor.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, kazaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı. Koncuk: "

İYİ Parti 3. Sıra Mersin Milletvekili Adayı Özer Özel yoğun çalışmaları esnasında trafik kazası geçirmiştir. Kaza yaptıkları diğer araçta bulunan bir kişi malesef hayatını kaybetmiştir. Rabbim ailelerine ve geride kalanlarına sabır ve metanet versin. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.