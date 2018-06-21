İYİ Parti Milletvekili Adayı Kazada Özyer Hayatını Kaybetti

Ankara'ya aday tanıtım toplantısına gelirken Kırıkkale'de kaza geçiren ve ağır yaralanan İYİ Parti Samsun Milletvekili adayı İbrahim Özyer'in hayatını kaybettiği bildirildi.

İYİ Parti'nin 24 Haziran 2018 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde Samsun'da 2'inci sıradan aday gösterdiği Özyer ve beraberindeki İYİ Parti İl Başkanı Ömer Süslü, Önder Fatih Şenol, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Güleroğlu ve aracı kullanan Özyer'in oğlu Alper Özyer, 30 Mayıs 2018 tarihinde Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında yaralanmıştı.

Tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Özyer, 1 aydır tedavi gördüğü Ankara Başkent Üniversitesi'nde hayatını kaybetti. 1999 ve 2007 yılları arasında MHP Samsun İl Başkanlığı da yapan Özyer, evli ve 2 çocuk babasıydı.