İYİ Parti Isparta Milletvekili Okutan: "15 Yılın Hesabını Sormak Bizim Hakkımız"

İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 2018 yılı bütçesi üzerine konuştu. Özellikle İşsizlik fonu üzerindeki konuşması büyük dikkat çeken Okutan, 'İstismar son bulsun' dedi.

Bütçenin üzerine konuşulacak çok şey olduğunu fakat Meclis Genel Kurulu'nda dile getirme imkanlarının olmadığını söyleyen Okutan, "AKP hükümeti ise 15 yıldır ülkemize patinaj yaptırıp duruyor. Hatta birçok alanda ülkemizi kendi getirdiği noktalardan bile geriye düşürdü. Hükümet 15 yılını kontrollü ideolojik gerginliklerle geçirmek yerine bütün enerjisini ekonomik kalkınmaya verseydi bugün Türkiye bambaşka bir noktada olurdu.Hukuk alanındaki yıkım ve kaos hali artarak devam etmektedir. Bırakın sokaktaki insanı, hâkim ve savcıların bile hukuki güvencesi kalmamıştır. Yargı basını ve muhalefeti susturmanın bir aracına dönüşmüştür. Hâkim ve savcıların verecekleri her türlü karar için tek merciden işaret beklemeleri kabul edilebilecek bir husus değildir. Ana muhalefet partisi liderini hapsetmeyi dillendirenlerin demokrasimizi ve yargımızı ne hallere düşürdüğü ortadadır.

OHAL ile ilgili tanınan imkânların nasıl amaç dışına çıkılarak kötüye kullanılmasını ve yargının buna sessiz kalışını ibretle izliyoruz. Tanzimatla ortadan kaldırdığımız müsaderenin ve yargısız infaz niteliğindeki işlemlerin yeniden hortlatıldığına şahit oluyoruz. Biz bütçe vesilesiyle iktidardan “hukuk” alanında nasıl bir normalleştirme ve iyileştirme programı uygulayacağını millete açıklamasını bekliyoruz.Bu alanda yeni bir istihdam seferberliğinden bahsediliyor. Hükümet yeni politikalara geçmeden önce referandum öncesinde fakir fukaranın sırtından yani “işsizlik fonundan” istihdam için diyerek ne kadar para harcadığını, kaç kişinin teşvikli istihdamdan yararlandığını, bu kişilerin ne kadarının patronların hısım akrabası olduğunu açıklamalıdır.

Teşvikin bitmesiyle teşvik kapsamında istihdam edilen kaç kişinin işten çıkarıldığını hükümet açıklamalıdır. Bizim endişemiz önümüzdeki dönemde hükümetin yeni yanlışlara imza atmasıdır. Hükümet istihdam seferberliğinin mali yükünü nereden karşılayacağını ve işsizlik fonunu çarçur etmeyeceğini açıklamalıdır. İşsizlik fonunu istismar ederek fakir fukaranın parasını suni ve şişirilmiş istihdamda kullanmanın yanlışlığını ve zararlı sonuçlar doğuracağını bir daha hatırlatmak istiyoruz. Biz bütçe vesilesiyle iktidardan “işsizlik fonunun istismarının önlenmesi ve gerçek istihdam” için nasıl bir normalleştirme ve iyileştirme programı uygulayacağını millete açıklamasını bekliyoruz" dedi.

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