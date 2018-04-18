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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 'Erken Seçim' Açıklaması

 AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erken seçim açıklamasından sonra gözler muhalefete çevrilmişti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 'Erken Seçim' Açıklaması

 AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erken seçim açıklamasından sonra gözler muhalefete çevrilmişti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:19
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 'Erken Seçim' Açıklaması

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erken seçim açıklamasından sonra gözler muhalefete çevrilmişti.

Son aylarda büyük çıkış yakalayan ve olağanüstü kongresindeki 100 bin kişilik katılımla dikkatleri üzerine çeken İYİ Parti'nin seçimlere katılıp katılamaması konusu dün gündem gelmiş, İYİ Parti'nin seçimlere katılabileceği söylenmişti.

Erken seçim açıklamasından sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasında yaptığı basın açıklamasında, "100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağım" dedi. Seçimlerin daha önce erkene alınacağını defalarca söylediğini belirten Meral Akşener 'Bunlar seçimi 15 Temmuz'a alacaklar, ya da daha erkene çünkü korkuyorlar' demişti.

AK Parti hükümetleri tarihinde ilk defa erken seçim kararı alındı. Konuyla ilgili bugün açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan :"ükümetimiz ve partimizin tavrı 2019 Kasım seçimlerine kadar dişimizi sıkmaktan yanaydı. Ancak Suriye ve Irak merkezli yaşanan tarihi önemdeki hadiseler yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır.

Türkiye'nin belirsizlikleri bir an önce aşması gerkemektedir. Yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet göstermektedir. Bahçeli'nin çağrısını yetkili kurullarla görüştük. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğıu sorunlar nedeniyle Bahçeli'nin çağrısına olumlu yaklaştık. Seçim konusunu ülkemizin gündeminde bir an önce çıkarmak şarttır. Seçime birlikte girmeye mutabık bulunduğumuz Bahçeli'nin çağrısı ile seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verdik. Konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. YSK da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun diyoruz." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Iyi PartiIyi Parti Genel Başkanı
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