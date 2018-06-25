İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk Adana Milletvekili Oldu

Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu Sen eski Genel Başkanı İsmail Koncuk, İYİ Parti'ye geçtikten kısa süre sonra Genel Başkan Yardımcısı olmuş ve Adana Milletvekili adayı gösterilmişti.

Adana'da seçim çalışmalarını soluksuz sürdüren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk, Seçimlerden başarıyla ayrıldı. 24 Haziran 2018 27. Dönem Milletvekili Seçimleri Adana İli Kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti Adana'dan 5, CHP 4, HDP 2, İYİ Parti 2, MHP 2 Milletvekili çıkaracak. Alınan toplam oy ve oy oranı aşağıdaki gibi :

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