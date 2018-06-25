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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk Adana Milletvekili Oldu

Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu Sen eski Genel Başkanı İsmail Koncuk, İYİ Parti'ye geçtikten kısa süre sonra Genel Başkan Yardımcısı olmuş ve Adana Milletvekili adayı gösterilmişti.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk Adana Milletvekili Oldu

Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu Sen eski Genel Başkanı İsmail Koncuk, İYİ Parti'ye geçtikten kısa süre sonra Genel Başkan Yardımcısı olmuş ve Adana Milletvekili adayı gösterilmişti.

25 Haziran 2018 Pazartesi 17:33
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk Adana Milletvekili Oldu

Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu Sen eski Genel Başkanı İsmail Koncuk, İYİ Parti'ye geçtikten kısa süre sonra Genel Başkan Yardımcısı olmuş ve Adana Milletvekili adayı gösterilmişti.

YaÅŸar Okuyan 'AnÄ±rÄ±rÄ±m' DemiÅŸti 'AnÄ±racak MÄ±?'

Adana'da seçim çalışmalarını soluksuz sürdüren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk, Seçimlerden başarıyla ayrıldı.  24 Haziran 2018 27. Dönem Milletvekili Seçimleri Adana İli Kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti Adana'dan 5, CHP 4, HDP 2, İYİ Parti 2, MHP 2 Milletvekili çıkaracak. Alınan toplam oy ve oy oranı aşağıdaki gibi : 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 25.06.2018 17:42
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