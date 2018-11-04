İtfaiye Defile Düzenlendi: Başkan Görevden Alındı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İtfaiye Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilen defile gösterisi, sosyal medyada tepki görmesi üzerine İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder görevden alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Defile, dün İtfaiye Daire Başkanlığı binasında düzenlendi. Defilede, itfaiye araçlarının önüne turkuaz renkte bir halı serildi, daha sonra da mankenler sırasıyla halıda yürümeye başladı. Stilistlik yapan eski bir itfaiye personelinin hazırlayıp, organize ettiği öğrenilen defilede mankenler halıda yürürken, itfaiye personelleri de bu anları cep telefonuyla kaydetti. Ayrıca mankenler, itfaiye araçlarının önünde poz verip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA!

İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder'in de bulunduğu esnada düzenlendiği öğrenilen defilenin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda kişinin tepkisini çekti. Sosyal medyada 'Defile düzenlemek itfaiyenin işi mi?' 'Şehirde bir yangın çıksa ne olacak?' gibi tepkilerin yükselmesi üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç yazılı bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Bakanı Fatih Mehmet Erkoç, daire başkanı Cahit Küçükönder'in görevden alındığını ve defilenin belediyenin bilgisi dışında yapıldığını kaydederek, "Defile için, kritik ve stratejik bir birim olan İtfaiye Daire Başkanlığı'nı, yetkisini aşarak ve işgüzarlıkla tahsis eden İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder görevden alınmış olup Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın bir faaliyeti ve etkinliği olmadığı halde ve Başkanlığımızın izni ve bilgisi dışında yapılan bu defile ile alakalı ilgililer hakkında soruşturmanın başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

İşte itfaiye dairesinde düzenlenen defileden görüntüler;

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