İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü!..

İstanbul'un Ümraniye semtinde yapımı devam eden bir apartman inşaatının istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesi ile birlikte araçlar çukura düştü. İstinat duvarının çöktüğü noktaya çok sayıda ambulans, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Ümraniye semtindeki Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi'ndeki Site Yolu Caddesi denilen mevkide yapımı devam eden inşaatın istinat duvarı çöktü.

Çöken istinat duvarı ile birlikte inşaatın önünde bulunan yolun bir kısmı da çöktü. Yolda bulunan park halindeki 2 otomobil ve bir kamyon çukura yuvarlandı açılan çukura düştü.

Yetkililer inşaatın temeli için açılan çukurun 20 metre derinliğinde olduğu bilgisini paylaştı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

İnşaatta çalışan bir işçi, "Sabah geldiğimde buraya araba koymamaları konusunda uyardım. Yasak olan bir bölgemiz zaten. Biz yazıhaneye giderken 'bam' diye bir ses geldi. Elektrik patlamasıyla burası göçtü. Yani elektrik patladı, sonra burası göçtü. Şu anda 3 araç gözüküyor. Kaç araç olup olmadığını şu anda bilemiyoruz. Herhangi bir can kaybı yok" dedi.