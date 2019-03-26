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İstiklal Marşı'nın ilk 5 kıtasını okuyana bedava

Bursa'da pastane işleten Murat Tuğrul, İstiklal Marşı'nın ilk 5 kıtasını okuyan müşterilerine, kendi elleriyle yaptığı böreği bedava veriyor.

İstiklal Marşı'nın ilk 5 kıtasını okuyana bedava

Bursa'da pastane işleten Murat Tuğrul, İstiklal Marşı'nın ilk 5 kıtasını okuyan müşterilerine, kendi elleriyle yaptığı böreği bedava veriyor.

26 Mart 2019 Salı 20:26
İstiklal Marşı'nın ilk 5 kıtasını okuyana bedava

Bursa'da 25 yıldır pastane işleten Murat Tuğrul, babası Mustafa Tuğrul'un isteği üzerine başlattığı projeyle dükkanında İstiklal Marşı okuyana bedava börek veriyor.

"Babamızdan öğrendik"
Tuğrul, hem baba mesleğini hem de babasının 'İstiklal Marşı' sevgisini devraldığını söylüyor.

Genç neslin İstiklal Marşı'nı öğrenmesi ve değerini anlaması için böyle bir proje başlattıklarını söyleyen Tuğrul, "Biz İstiklal Marşı'nı babamızdan öğrendik. Bu projeyi de babamızın isteğiyle başlattık" dedi.

İstiklal Marşı'nı okuyana börek bedava
"İstiklal Marşı'nı okuyan müşterilerimize bir porsiyon börek ikram ediyoruz. İnsanımız İstiklal Marşı'na çok önem veriyor. Çok yoğun ilgi var" ifadesini kullanan Tuğrul, "Biz sadece genç nesil gelir zannediyorduk ancak yetişkinler de ilgi gösteriyor. Biz bu projeye olan ilgiden çok memnunuz. İstiklal Marşı'nı okumayı bilen bizim böreğimizi bedava yiyebilir" açıklamasında bulundu.

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Ferdi 46 dakika önce

Helal olsun. Ne güzel bir projeye imza atmissininiz. İnsan böyle haberleri görünce gururlaniyor.

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Hakan 29 dakika önce

Artik 2 kıtasını dahi bilmiyor gençlik

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