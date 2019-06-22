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İşten çıkarılınca kurşun yağdırdı

Kocaeli'de bir kişi işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu 2 iş arkadaşını tabancayla yaraladı.

İşten çıkarılınca kurşun yağdırdı

Kocaeli'de bir kişi işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu 2 iş arkadaşını tabancayla yaraladı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:44
İşten çıkarılınca kurşun yağdırdı

Alınan bilgiye göre, Bahçecik Sepetlipınar Mahallesi'ndeki bir şirkette çalışan Ş.Y. (34), kavga etmesi nedeniyle işten çıkarıldı.

Bunun üzerine Ş.Y, Döngel Mahallesi'ne giderek işten çıkarılmasında payı olduğunu düşündüğü A.C'ye (56) tabancayla ateş açtı ancak isabet ettiremedi.

ŞİRKET OTOPARKINDA VURDU

Olaydan sonra kaçan Ş.Y, çıkarıldığı şirkete giderek işçi otoparkında beklemeye başladı.

Vardiya değişiminde Ş.Y, işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu A.C. (39) ve R.Ç'ye (27) tabancayla ateş açarak yaraladı. 

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan A.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Olayın ardından kaçan şüpheli, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince aynı ilçede Aşağı Yuvacık Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, suçlamaları kabul ettiği, söz konusu kişilerin işten çıkarılmasına rol oynadıkları için psikolojisinin bozulduğunu ifade ettiği öğrenildi. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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