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İşte Partilerin En Yüksek Oy Aldığı İller (AK Parti-CHP-MHP-İYİ Parti-HDP)

Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili seçimleri önceki gün gerçekleşti. Seçimlerin kesin olmayan ilk sonuçlarının açıklanmasının ardından partilerin en çok oy aldığı illerin sıralaması da belli oldu.

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İşte Partilerin En Yüksek Oy Aldığı İller (AK Parti-CHP-MHP-İYİ Parti-HDP)

Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili seçimleri önceki gün gerçekleşti. Seçimlerin kesin olmayan ilk sonuçlarının açıklanmasının ardından partilerin en çok oy aldığı illerin sıralaması da belli oldu.

25 Haziran 2018 Pazartesi 09:46
İşte Partilerin En Yüksek Oy Aldığı İller (AK Parti-CHP-MHP-İYİ Parti-HDP)

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin ardından partilerin güçlü olduğu İller araştırılmaya başlandı.

Seçimlerin tamamlanması ve resmi olmayan sonuçların açıklanması ile birlikte partilerin en güçlü olduğu iller de açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre AK Parti'nin Türkiye genelinde en güçlü olduğu İl  yüzde 65,14 ile Rize olurken, CHP'nin en çok oy aldığı il yüzde 47,93 ile Kırklareli oldu.İYİ Parti'nin en yüksek oy aldığı ile yüzde 20,1 ile Burdur olurken MHP'nin en yüksek oy aldığı il yüzde 32 ile Osmaniye oldu. HDP'ye ise en yüksek oy yüzde 70,60 ile Şırnak oldu.

İşte partilerin en yüksek oy aldığı iller.

Ak Parti CHP İyi Parti MHP HDP
İl Yüzde İl Yüzde İl Yüzde İl Yüzde İl Yüzde
Rize %65.14 Kırklareli %47.93 Burdur %20.10 Osmaniye %32.05 Şırnak %70.60
Konya %59.57 Edirne %46.01 Isparta %18.69 Bayburt %27.84 Hakkari %69.87
Çankırı %59.19 İzmir %41.84 Antalya %17.12 Yozgat %25.11 Diyarbakır %65.49
Kahramanmaraş %58.75 Muğla %41.01 Çanakkale %17.03 Iğdır %24.68 Batman %62.46
Sakarya %58.11 Tekirdağ %38.55 Muğla %16.72 Kırıkkale %24.54 Ağrı %62.32
Bayburt %57.55 Aydın %34.26 Denizli %16.67 Kayseri %21.73 Mardin %59.39
Gümüşhane %56.91 Çanakkale %33.97 Kırklareli %16.50 Niğde %20.90 Van %59.15
Trabzon %56.61 Eskişehir %32.50 Edirne %15.84 Gümüşhane %20.68 Siirt %51.56
Aksaray %56.34 Artvin %32.14 Aydın %15.00 Aksaray %20.61 Tunceli %50.86
Düzce %56.23 Hatay %30.73 Balıkesir %14.86 Kastamonu %20.34 Muş %48.78
Adıyaman %55.48 Zonguldak %30.69 Giresun %14.54 Kilis %20.23 Iğdır %43.63
Bingöl %55.43 Balıkesir %30.55 Bilecik %14.29 Çankırı %19.68 Bitlis %42.65
Sinop %55.42 Antalya %29.38 Kırıkkale %13.82 Sivas %19.23 Kars %30.03
Afyonkarahisar %55.41 Yalova %28.83 Mersin %13.77 Düzce %18.93 Şanlıurfa %28.41
Erzurum %55.35 Uşak %28.48 Manisa %13.70 Erzurum %18.88 Bingöl %26.45
Sivas %54.84 Bilecik %28.38 Afyonkarahisar %13.46 Kütahya %18.69 Ardahan %22.69
Kütahya %54.65 Denizli %28.24 Osmaniye %13.45 Erzincan %18.67 Mersin %16.76
Elazığ %54.54 Mersin %26.84 Eskişehir %13.36 Nevşehir %18.10 Adıyaman %14.83
Malatya %53.96 İstanbul %26.61 Uşak %12.89 Bartın %17.18 İstanbul %12.54
Karabük %53.74 Manisa %26.43 Bursa %12.63 Kırşehir %17.07 Adana %12.43
Karaman %53.58 Tunceli %26.36 Adana %12.56 Ordu %16.96 Gaziantep %11.56
Giresun %53.54 Ankara %26.12 Ankara %12.20 Tokat %16.55 İzmir %11.30
Yozgat %53.54 Ardahan %25.94 Amasya %12.11 Kahramanmaraş %16.52 Erzurum %10.95
Nevşehir %53.08 Adana %25.87 Karabük %12.11 Samsun %16.38 Hatay %10.81
Şanlıurfa %52.88 Kırşehir %25.63 Çankırı %12.05 Malatya %16.20 Elazığ %9.82
Kastamonu %52.18 Erzincan %25.56 Niğde %11.98 Konya %15.65 Aydın %9.09
Bolu %52.12 Bartın %25.50 Tekirdağ %11.85 Karaman %15.15 Yalova %7.74
Çorum %52.00 Amasya %24.46 Karaman %11.65 Bolu %15.06 Kocaeli %7.09
Samsun %51.90 Sinop %24.35 Gümüşhane %11.51 Hatay %14.59 Antalya %7.03
Gaziantep %51.28 Bursa %22.83 Kayseri %11.12 Çorum %14.15 Manisa %6.77
Kilis %50.95 Ordu %22.72 İzmir %10.99 Afyonkarahisar %14.07 Malatya %6.72
Kayseri %50.59 Tokat %20.60 Samsun %10.97 Sakarya %13.73 Muğla %6.35
Tokat %49.88 Niğde %20.29 Trabzon %10.96 Karabük %13.62 Tekirdağ %6.29
Ordu %48.74 Bolu %20.28 Kütahya %10.65 Elazığ %13.60 Ankara %6.10
Kocaeli %48.13 Burdur %20.28 Aksaray %10.58 Trabzon %13.59 Bursa %5.41
Isparta %47.65 Çorum %20.16 Kocaeli %10.40 Ankara %13.26 Erzincan %5.14
Amasya %47.15 Kocaeli %20.05 Artvin %10.34 Isparta %13.20 Artvin %4.54
Bartın %47.11 Giresun %17.77 Kırşehir %10.21 Mersin %12.86 Kırşehir %4.38
Bursa %46.11 Samsun %17.23 Kilis %10.13 Gaziantep %12.72 Balıkesir %3.97
Zonguldak %45.81 Malatya %16.68 Yalova %9.90 Burdur %12.60 Eskişehir %3.94
Bitlis %44.69 Nevşehir %16.58 Kahramanmaraş %9.73 Amasya %12.51 Denizli %3.70
Erzincan %44.56 Karabük %16.58 Sakarya %9.46 Rize %12.49 Çanakkale %3.40
Yalova %43.98 Isparta %16.49 Tokat %9.44 Adana %12.16 Konya %3.39
Niğde %43.59 Karaman %16.11 Kastamonu %9.40 Manisa %11.51 Kahramanmaraş %3.36
Kırıkkale %43.45 Kastamonu %15.49 Sinop %9.30 Kocaeli %11.40 Edirne %3.33

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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