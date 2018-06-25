İşte Partilerin En Yüksek Oy Aldığı İller (AK Parti-CHP-MHP-İYİ Parti-HDP)

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin ardından partilerin güçlü olduğu İller araştırılmaya başlandı.

Seçimlerin tamamlanması ve resmi olmayan sonuçların açıklanması ile birlikte partilerin en güçlü olduğu iller de açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre AK Parti'nin Türkiye genelinde en güçlü olduğu İl yüzde 65,14 ile Rize olurken, CHP'nin en çok oy aldığı il yüzde 47,93 ile Kırklareli oldu.İYİ Parti'nin en yüksek oy aldığı ile yüzde 20,1 ile Burdur olurken MHP'nin en yüksek oy aldığı il yüzde 32 ile Osmaniye oldu. HDP'ye ise en yüksek oy yüzde 70,60 ile Şırnak oldu.

İşte partilerin en yüksek oy aldığı iller.

Ak Parti CHP İyi Parti MHP HDP İl Yüzde İl Yüzde İl Yüzde İl Yüzde İl Yüzde Rize %65.14 Kırklareli %47.93 Burdur %20.10 Osmaniye %32.05 Şırnak %70.60 Konya %59.57 Edirne %46.01 Isparta %18.69 Bayburt %27.84 Hakkari %69.87 Çankırı %59.19 İzmir %41.84 Antalya %17.12 Yozgat %25.11 Diyarbakır %65.49 Kahramanmaraş %58.75 Muğla %41.01 Çanakkale %17.03 Iğdır %24.68 Batman %62.46 Sakarya %58.11 Tekirdağ %38.55 Muğla %16.72 Kırıkkale %24.54 Ağrı %62.32 Bayburt %57.55 Aydın %34.26 Denizli %16.67 Kayseri %21.73 Mardin %59.39 Gümüşhane %56.91 Çanakkale %33.97 Kırklareli %16.50 Niğde %20.90 Van %59.15 Trabzon %56.61 Eskişehir %32.50 Edirne %15.84 Gümüşhane %20.68 Siirt %51.56 Aksaray %56.34 Artvin %32.14 Aydın %15.00 Aksaray %20.61 Tunceli %50.86 Düzce %56.23 Hatay %30.73 Balıkesir %14.86 Kastamonu %20.34 Muş %48.78 Adıyaman %55.48 Zonguldak %30.69 Giresun %14.54 Kilis %20.23 Iğdır %43.63 Bingöl %55.43 Balıkesir %30.55 Bilecik %14.29 Çankırı %19.68 Bitlis %42.65 Sinop %55.42 Antalya %29.38 Kırıkkale %13.82 Sivas %19.23 Kars %30.03 Afyonkarahisar %55.41 Yalova %28.83 Mersin %13.77 Düzce %18.93 Şanlıurfa %28.41 Erzurum %55.35 Uşak %28.48 Manisa %13.70 Erzurum %18.88 Bingöl %26.45 Sivas %54.84 Bilecik %28.38 Afyonkarahisar %13.46 Kütahya %18.69 Ardahan %22.69 Kütahya %54.65 Denizli %28.24 Osmaniye %13.45 Erzincan %18.67 Mersin %16.76 Elazığ %54.54 Mersin %26.84 Eskişehir %13.36 Nevşehir %18.10 Adıyaman %14.83 Malatya %53.96 İstanbul %26.61 Uşak %12.89 Bartın %17.18 İstanbul %12.54 Karabük %53.74 Manisa %26.43 Bursa %12.63 Kırşehir %17.07 Adana %12.43 Karaman %53.58 Tunceli %26.36 Adana %12.56 Ordu %16.96 Gaziantep %11.56 Giresun %53.54 Ankara %26.12 Ankara %12.20 Tokat %16.55 İzmir %11.30 Yozgat %53.54 Ardahan %25.94 Amasya %12.11 Kahramanmaraş %16.52 Erzurum %10.95 Nevşehir %53.08 Adana %25.87 Karabük %12.11 Samsun %16.38 Hatay %10.81 Şanlıurfa %52.88 Kırşehir %25.63 Çankırı %12.05 Malatya %16.20 Elazığ %9.82 Kastamonu %52.18 Erzincan %25.56 Niğde %11.98 Konya %15.65 Aydın %9.09 Bolu %52.12 Bartın %25.50 Tekirdağ %11.85 Karaman %15.15 Yalova %7.74 Çorum %52.00 Amasya %24.46 Karaman %11.65 Bolu %15.06 Kocaeli %7.09 Samsun %51.90 Sinop %24.35 Gümüşhane %11.51 Hatay %14.59 Antalya %7.03 Gaziantep %51.28 Bursa %22.83 Kayseri %11.12 Çorum %14.15 Manisa %6.77 Kilis %50.95 Ordu %22.72 İzmir %10.99 Afyonkarahisar %14.07 Malatya %6.72 Kayseri %50.59 Tokat %20.60 Samsun %10.97 Sakarya %13.73 Muğla %6.35 Tokat %49.88 Niğde %20.29 Trabzon %10.96 Karabük %13.62 Tekirdağ %6.29 Ordu %48.74 Bolu %20.28 Kütahya %10.65 Elazığ %13.60 Ankara %6.10 Kocaeli %48.13 Burdur %20.28 Aksaray %10.58 Trabzon %13.59 Bursa %5.41 Isparta %47.65 Çorum %20.16 Kocaeli %10.40 Ankara %13.26 Erzincan %5.14 Amasya %47.15 Kocaeli %20.05 Artvin %10.34 Isparta %13.20 Artvin %4.54 Bartın %47.11 Giresun %17.77 Kırşehir %10.21 Mersin %12.86 Kırşehir %4.38 Bursa %46.11 Samsun %17.23 Kilis %10.13 Gaziantep %12.72 Balıkesir %3.97 Zonguldak %45.81 Malatya %16.68 Yalova %9.90 Burdur %12.60 Eskişehir %3.94 Bitlis %44.69 Nevşehir %16.58 Kahramanmaraş %9.73 Amasya %12.51 Denizli %3.70 Erzincan %44.56 Karabük %16.58 Sakarya %9.46 Rize %12.49 Çanakkale %3.40 Yalova %43.98 Isparta %16.49 Tokat %9.44 Adana %12.16 Konya %3.39 Niğde %43.59 Karaman %16.11 Kastamonu %9.40 Manisa %11.51 Kahramanmaraş %3.36 Kırıkkale %43.45 Kastamonu %15.49 Sinop %9.30 Kocaeli %11.40 Edirne %3.33

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