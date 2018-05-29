İşte Cumhurbaşkanı Seçim Anketinde Son Durum

KPSSCAFE olarak geçtiğimiz gün başlattığımız cumhurbaşkanlığı seçim anketimizdevam ediyor.

24 Haziran tarihinde Türkiye, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçime 1 aydan az bir süre kala vatandaşların en çok merak ettii konuların başında seçim anketleri ve bu anketlerin sonuçları oldu. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri ile ilgili anket başlattık.

İlk olarak başlattığımız Parti oylamasında toplamda 41 binden fazla kişi oy kullanırken geçtiğimiz hafta başlatığımız Cumhurbaşkanı anketinde de 17 bine yakın kişi oy kullandı.

Her takipçimizin sadece 1 kez kulalndığı oyuna göre anklerimizde son durum şu şekilde;

CUMHURBAŞKANI SEÇİM ANKETİNE GİTMEK VE OY KULLANMAK İÇİN TIKLAYIN

PARTİLERİN ANKETİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

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