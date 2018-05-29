Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İşte Cumhurbaşkanı Seçim Anketinde Son Durum

KPSSCAFE olarak geçtiğimiz hafta başlattığımız seçim anketinde şimdiye kadar 17 bine yakın kişi oy kullandı. Herkesin tek bir oy hakkının olduğu anketimizde son durum haberimizde.

banner396

İşte Cumhurbaşkanı Seçim Anketinde Son Durum

KPSSCAFE olarak geçtiğimiz hafta başlattığımız seçim anketinde şimdiye kadar 17 bine yakın kişi oy kullandı. Herkesin tek bir oy hakkının olduğu anketimizde son durum haberimizde.

29 Mayıs 2018 Salı 22:17
İşte Cumhurbaşkanı Seçim Anketinde Son Durum

KPSSCAFE olarak geçtiğimiz gün başlattığımız cumhurbaşkanlığı seçim anketimizdevam ediyor.

24 Haziran tarihinde Türkiye, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçime 1 aydan az bir süre kala vatandaşların en çok merak ettii konuların başında seçim anketleri ve bu anketlerin sonuçları oldu. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri ile ilgili anket başlattık.

İlk olarak başlattığımız Parti oylamasında toplamda 41 binden fazla kişi oy kullanırken geçtiğimiz hafta başlatığımız Cumhurbaşkanı anketinde de 17 bine yakın kişi oy kullandı.

Her takipçimizin sadece 1 kez kulalndığı oyuna göre anklerimizde son durum şu şekilde;

CUMHURBAŞKANI SEÇİM ANKETİNE GİTMEK VE OY KULLANMAK İÇİN TIKLAYIN

PARTİLERİN ANKETİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNDEM HABERLERİNDEN, KPSS HABERLERİNDEN, MEMUR HABERLERİNDEN HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Seçim anketi Açıklandı: İşte Partilerin Oy Oranı
Son Seçim anketi Açıklandı: İşte Partilerin Oy Oranı
Son Seçim Anketi Sonucu Açıkladı-Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı Bomba !
Son Seçim Anketi Sonucu Açıkladı-Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı Bomba !
2018 Son Seçim Anketi: Partilerin ve Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı
2018 Son Seçim Anketi: Partilerin ve Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı
2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Anketi Açıldı- Ankete Katıl
2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Anketi Açıldı- Ankete Katıl
Anahtar Kelimeler:
Anket SonucuSeçim AnketiAnket Sonucu 2018Seçim Anketleri2018 Seçim AnketiCumhurbaşkanı Seçimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Irak'ta Hain Saldırı: Kahreden Şehit Haberi Geldi
Kuzey Irak'ta Hain Saldırı: Kahreden Şehit Haberi Geldi
Gençlik ve Spor Bakanı : Oyunu Bozmak için Sandığa Gitmemiz Lazım
Gençlik ve Spor Bakanı : Oyunu Bozmak için Sandığa Gitmemiz Lazım
Fahrettin Yokuş :Korkmayacağız, Müslüman Adam İnsandan Değil, Allah'dan Korkar
Fahrettin Yokuş :Korkmayacağız, Müslüman Adam İnsandan Değil, Allah'dan Korkar

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim