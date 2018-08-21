Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İşte Bayram Dediğin Böyle Olmalı : Et Almayan Kimse Kalmadı

Van iline bağlı Özalp ilçesinin Kalecik Mahallesi'nde vatandaşlar, bayram ruhuna yakışır bir uygulamaya imza atarak 'işte bayram dediğin böyle olmalı' dedirtti. Mahallede kesilen kurbanların etleri bir araya toplanarak, 'kurban kesen kesmeyen' ayrımı yapılmadan tüm mahalle halkına eşit miktarda paylaştırılarak dağıtıldı.

banner396

İşte Bayram Dediğin Böyle Olmalı : Et Almayan Kimse Kalmadı

Van iline bağlı Özalp ilçesinin Kalecik Mahallesi'nde vatandaşlar, bayram ruhuna yakışır bir uygulamaya imza atarak 'işte bayram dediğin böyle olmalı' dedirtti. Mahallede kesilen kurbanların etleri bir araya toplanarak, 'kurban kesen kesmeyen' ayrımı yapılmadan tüm mahalle halkına eşit miktarda paylaştırılarak dağıtıldı.

21 Ağustos 2018 Salı 20:00
İşte Bayram Dediğin Böyle Olmalı : Et Almayan Kimse Kalmadı

Van iline bağlı Özalp ilçesinin Kalecik Mahallesi'nde vatandaşlar, bayram ruhuna yakışır bir uygulamaya imza atarak 'işte bayram dediğin böyle olmalı' dedirtti. Mahallede kesilen kurbanların etleri bir araya toplanarak, 'kurban kesen kesmeyen' ayrımı yapılmadan tüm mahalle halkına eşit miktarda paylaştırılarak dağıtıldı.

Mahallede Kurban Bayramı dolayısıyla bayramın ilk günü kesilen 70  küçükbaş ile 4 büyükbaş hayvanın eti, mahalle halkı tarafından mahalle meydanında toplandı. Kurbanlıklardan çıkan bir ton 300 kilo et tartıldıktan sonra 'kurban kesen kesmeyen' ayrımı yapılmadan iki kilogramlık paketler halinde mahalledeki 80  hanede yaşayan 652 kişiye eşit miktarda dağıtıldı. Mahalle Muhtarı Nadir Kaygın, Anadlu Ajansına yaptığı açıklamada, kurban etlerini mahalle nüfusunun yanı sıra il dışından ve bayram dolayısıyla ziyarete  gelen vatandaşlara da dağıttıklarını söyledi. Mahalle halkının bu uygulamadan çok memnun olduğunu anlatan Muhtar Nadir Kaygın, şöyle konuştu:

"Biz bu toplu kurban kesimini, babamın babasından gördüğümüz şekilde  sürdürüyoruz. Amacımız köyümüzde birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır. İhtiyaç  sahibi ailelerin de bayramda et yemesini istiyoruz. Eti derin dondurucularda  saklamak yerine ihtiyacı olan insanlara dağıtıyoruz. Kurbanı Allah için  kesiyoruz, dolaplarda beklemesinin bir anlamı yok. Bu çalışmayı yaparken tüm  mahalleli bize destek oluyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu geleneğimizi  sürdürmek istiyoruz. Kurbanlardan elde edilen kurban derilerini ise Türk  Kızılayı'na bağışlıyoruz."

Kaygın, mahallelerinde geleneklere bağlı olduklarını, bayram namazını kıldıktan sonra ev ev gezip herkesin bayramını kutladıklarını ve hal-hatırlarını sorduklarını ifade etti.. Manisalı mahalle imamı Enes Olut ise bölgede yaşanan bayramların daha coşkulu, daha neşeli ve daha birlik beraberlik içinde geçtiğini söyledi. Yıllardır yöre halkının bu konuda birbirlerine destek olduğunu gördüğünü anlatan İmam Enes Olut, şöyle konuştu:

"Kalecik Mahallesi'nde kurbanları toplu olarak kesip etleri bir yere  topluyoruz. Mahallenin hane sayısına göre etleri bölüştürüyoruz. Mahallede  yaşayanların dışında dışarıdan gelen misafirlerde bu sayının içerisine katılarak  etler dağıtılıyor. Benim geldiğim yerde böyle bir adet, görenek yok. Herkes  kendisi alır, kendi imkanları dahilinde kesip dağıtır. Burada toplu olarak  kesilip dağıtımı yapılıyor. Burada kardeşlik, birliktelik bağını görmüş  oluyoruz."

Vatandaşlardan Orhan Kaygı, bu geleneği atalarından gördüklerini,  çocukluğundan bu yana da yaşattıklarını vurgulayarak, "Bu adetle tüm insanlara kardeşliği, eşitliği yaymak istiyoruz. Birlik ve beraberliğimizi yaşatmak için  bunu yapıyoruz. Bunun halk içinde yayılmasını, bu güzel kültürün yaşatılmasını  istiyoruz. Bunun sadece bizim bölgede değil, batısı güneyi kuzeyi tüm insanların  yaşamasını diliyoruz." ifadelerini kullandı. Yaklaşık 10 yıl önce Van'dan Konya'ya yerleşen Ercan Turan ise her Kurban Bayramı'nda bu geleneği yaşamak için memleketine geldiğini ifade etti.

VAN/AA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
işte bayram dediğin olmalı et almayan kimse kalmadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayram Günü Korkutan Deprem!..
Bayram Günü Korkutan Deprem!..
Eşine 'Hişt' Diye Seslenen Yandı!..
Eşine 'Hişt' Diye Seslenen Yandı!..
Tunceli'de patlama!
Tunceli'de patlama!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim