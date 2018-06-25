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İşte Adalet Bakanlığı ve CTE Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklama Tarihi

Adalet Bakanlığı ve CTE zabıt katibi, infaz koruma memuru, mübaşir, destek personeli ve diğer kadrolara personel alımı için aldığı başvuru sonuçlarını 27 Haziran'da açıklayacak.

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İşte Adalet Bakanlığı ve CTE Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklama Tarihi

Adalet Bakanlığı ve CTE zabıt katibi, infaz koruma memuru, mübaşir, destek personeli ve diğer kadrolara personel alımı için aldığı başvuru sonuçlarını 27 Haziran'da açıklayacak.

25 Haziran 2018 Pazartesi 13:02
İşte Adalet Bakanlığı ve CTE Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklama Tarihi

Adalet Bakanlığı ve CTE kamu personeli alımı başvuru sonuçları açıklanıyor.

Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Mayıs ayında yayımladığı ilanında en az lise mezunu adaylar arasından KPSS 70 puan şartı ile 10 binden fazla personel alımı yapacağını duyurdu. 

ALIM YAPILAN KADROLAR

Adalet Bakanlığı ile CTE yayımladıkları ilanlarda 14 bin 504 adet kamu personeli alımı yapacaklarını duyurdu. Yayımlanan ilanlarda   4771 adet sözleşmeli zabıt kâtibi, 527 adet sözleşmeli mübaşir, 27 adet sözleşmeli şoför ,  99  sözleşmeli teknisyen  ve  69 adet sözleşmeli aşçı,  6.681 adet  infaz ve koruma memuru, 49 adet büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 223 adet  diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 185 adet  teknisyen, 266 adet destek personeli (şoför), 42 adet  destek personeli (aşçı), 21 adet  destek personeli (kaloriferci), 10 adet avukat, 20 adet diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), 30 adet destek personeli (şoför), 40 adet destek personeli (hizmetli), aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde çalıştırılmak üzere 50  adet  psikolog ve 50  adet  sosyal çalışmacı alımı yapılacak.

BAŞVURU SONUÇLARI

Bu personel alımlarının başvuru sonuçları 27 Haziran günü açıklanacak. Başvuru sonuçları açıklandığı anda KPSSCAFE'de olacak. Sonuçlar açıklandığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Anonim 4 saat önce

82 mübaşir gelir mi

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