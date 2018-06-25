İşte Adalet Bakanlığı ve CTE Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklama Tarihi

Adalet Bakanlığı ve CTE kamu personeli alımı başvuru sonuçları açıklanıyor.

Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Mayıs ayında yayımladığı ilanında en az lise mezunu adaylar arasından KPSS 70 puan şartı ile 10 binden fazla personel alımı yapacağını duyurdu.

ALIM YAPILAN KADROLAR

Adalet Bakanlığı ile CTE yayımladıkları ilanlarda 14 bin 504 adet kamu personeli alımı yapacaklarını duyurdu. Yayımlanan ilanlarda 4771 adet sözleşmeli zabıt kâtibi, 527 adet sözleşmeli mübaşir, 27 adet sözleşmeli şoför , 99 sözleşmeli teknisyen ve 69 adet sözleşmeli aşçı, 6.681 adet infaz ve koruma memuru, 49 adet büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 223 adet diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 185 adet teknisyen, 266 adet destek personeli (şoför), 42 adet destek personeli (aşçı), 21 adet destek personeli (kaloriferci), 10 adet avukat, 20 adet diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), 30 adet destek personeli (şoför), 40 adet destek personeli (hizmetli), aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde çalıştırılmak üzere 50 adet psikolog ve 50 adet sosyal çalışmacı alımı yapılacak.

BAŞVURU SONUÇLARI

Bu personel alımlarının başvuru sonuçları 27 Haziran günü açıklanacak. Başvuru sonuçları açıklandığı anda KPSSCAFE'de olacak. Sonuçlar açıklandığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

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