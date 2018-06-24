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İşte 24 Haziran 2018 Seçim Sonuçları

Son dakika: Sandıkların yüzde 75'Lİk kısmı açıldı. Sandıkların büyük çoğunluğunun açılması ile birlikte ilk sonuçlar da belli olmaya başladı. İşte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçlarında son durum..

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İşte 24 Haziran 2018 Seçim Sonuçları

Son dakika: Sandıkların yüzde 75'Lİk kısmı açıldı. Sandıkların büyük çoğunluğunun açılması ile birlikte ilk sonuçlar da belli olmaya başladı. İşte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçlarında son durum..

24 Haziran 2018 Pazar 18:50
İşte 24 Haziran 2018 Seçim Sonuçları

Son dakika .. Son dakika. Türkiye genelinde sandıkların hemen hemen hepsi açıldı.

Sandıkların açılmaya devam etmesi ile birlikte seçim sonuçları da açıklanmaya ve güncellenmeye devam ediyor. Sonuçları takip etmek için sayfayı sık sık yenileyin.

GÜNCELLEME: SAAT 20,40

GÜNCELLEME: SAAT 20,07

GÜNCELLEME: SAAT: 19,47

GÜNCELLEME: SAAT 19,30

GÜNCELLEME: SAAT 18,55

GÜNCELLEME SAAT 18,45

Sandıkların yüzde 20'lik kısmı açıldı ve ilk sonuçlar belli oldu.

Bu sonuçlar kesin değildir. Kesin sonuçlar YSK tarafından açıklanacak.

Seçim sonuçlarından anbe an haberdar olmak , Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarını takip etmek için KPSSCAFE mobil uygulamasını indirin.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.06.2018 09:01
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