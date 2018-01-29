İstanbullular Haftasonuna Kar Yağışı Bekliyordu ! Fakat...

Kar Bekleyen İstanbulluları Şaşırtan Gelişme

İstanbul'a kar yağdı yağacak denilirken, güneşli havalar tekrar görülmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre 2 Şubat Cuma günü Megaşehir 14 dereceyi görecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce paylaşılan yeni hava durumu tahminlerine göre İstanbullular bu aralar güneşe doyacak. Uzun zamandır beklenen kar yağışı yerini güneşli havaya bırakmış durumda. Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporunda İstanbul'un 5 günlük hava tahmini de ortaya çıktı. Hafta sonuna parçalı bulutlu havayla başlayan megaşehir sakinleri, haftaiçi sıcaklıkların etkisinin arttığını, hafta sonuna doğruysa 14 dereceyi görecekler.

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