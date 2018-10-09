Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İstanbul'da terör operasyonu! Bomba süslü pankart...

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda elektrik trafosu önüne bomba süsü verilmiş pankart bırakan 6 kişi gözaltına alındı.

banner396

İstanbul'da terör operasyonu! Bomba süslü pankart...

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda elektrik trafosu önüne bomba süsü verilmiş pankart bırakan 6 kişi gözaltına alındı.

09 Ekim 2018 Salı 14:39
İstanbul'da terör operasyonu! Bomba süslü pankart...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında 30 Eylül 2018 tarihinde Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosu önüne bomba süsü verilmiş pankart bırakılması eylemini gerçekleştiren ve Arnavutköy ilçesinde örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 6 kişi yakalanarak gözaltına altına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Kaynaklar; (Demirören Haber Ajansı)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.10.2018 15:23
Anahtar Kelimeler:
istanbul da terör operasyonu bomba süslü pankart
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari'de hain saldırı! Şehit ve yaralılar var
Hakkari'de hain saldırı! Şehit ve yaralılar var
Bu Nasıl Vicdansızlık! Boyu Uzun Diye Evden Kovuldu
Bu Nasıl Vicdansızlık! Boyu Uzun Diye Evden Kovuldu
Edremit'te Uçak Düştü!
Edremit'te Uçak Düştü!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim