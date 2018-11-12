İstanbul'da tapu yolsuzluğu operasyonu!

İstanbul'a bağlı Büyükçekmece ilçesinde tapu yolsuzluğuna yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 41 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Tapu işlemlerinde yolsuzluk yapan kişilere Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Savcılığın verdiği talimat doğrultusunda düzelenen operasyon neticesinde 41 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Emniyete götürüldü.
İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilecek olan şüpheliler, mahkemenin vereceği kararı bekleyecek.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA