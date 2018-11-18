İstanbul'da polis memuru ölü bulundu

İstanbul'a bağlı Büyükçekmece ilçesinde bir polis memuru, şahsına ait otomobilin içinde başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Ajanslara ynsıyan bilgiye göre Büyükçekmec D-100 Karayolu Kumburgaz kavşağında sabah saatlerinde bariyerlere çarpan bir otomobil gören vatandaşlar, olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, sürücünün başına isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiğini tespit etti.

BEYLİKDÜZÜ İLÇE EMNİYETİNDE GÖREVLİ

Polis ekipleri tarafından olay yerinde incelemeler yapılırken, araç sürücüsünün Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Fatih Nenem olduğu tespit edildi.

Üzücü olayın intihar olabileceği ihtimalini de göz önünde bulunduran polis ekipleri olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Kaynak; Ajanslar

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA