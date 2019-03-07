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İstanbul'da Katliam: 4 Kişiyi Öldürdü

Yeni güne katliam gibi bir haberle uyandık. Bir yıl önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan, 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldürüp bir kişiye ağır yaralayarak kaçtı. 16 yıl önce borç meselesi yüzünden Başakşehir'de iki kardeşini öldüren Şinasi Gürkan, yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıktı. İki oğlu ile birlikte Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Şinasi Gürkan dün gece katliam yaptı!

İstanbul'da Katliam: 4 Kişiyi Öldürdü

Yeni güne katliam gibi bir haberle uyandık. Bir yıl önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan, 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldürüp bir kişiye ağır yaralayarak kaçtı. 16 yıl önce borç meselesi yüzünden Başakşehir'de iki kardeşini öldüren Şinasi Gürkan, yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıktı. İki oğlu ile birlikte Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Şinasi Gürkan dün gece katliam yaptı!

07 Mart 2019 Perşembe 08:21
İstanbul'da Katliam: 4 Kişiyi Öldürdü

Yeni güne katliam gibi bir haberle uyandık. Bir yıl önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan, 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldürüp bir kişiye ağır yaralayarak kaçtı. 16 yıl önce borç meselesi yüzünden Başakşehir'de iki kardeşini öldüren Şinasi Gürkan, yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıktı. İki oğlu ile birlikte Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Şinasi Gürkan dün gece katliam yaptı!
 

Şinasi Gürkan, henüz belirlenemeyen bir sebeple ilk olarak Başakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde oturan bacanağının evine gitti. Bacanağı Alihan Tiz'i ve oğlu Erdal Tiz'i vurarak olay yerinden kaçtı. Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, Bacanağı Alihan Tiz ise ağır yaralı olarak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Şahintepe'den sonra Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde kardeşi Mühendis Gürkan'ın evine gitti. Kardeşi Mühendis Gürkan'ı otomobilin içinde öldüren Şinasi Gürkan olay yerine geldiği otomobile binerek kayıplara karıştı. 

Şinasi Gürkan'ın 5 kişiyi öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardından yakalanması için İstanbul genelinde gidebileceği adreslere operasyonlar düzenlendi. Esenyurt'ta bir adrese yapılan baskını Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Hakan Becel bizzat kendi yönetti. Yapılan operasyonda polis ekiplerinin ellerinin sürekli tetikte olması gözlerden kaçmadı. 

Şinasi Gürkan işlediği cinayetlerin ardından kayıplara karıştı. Gürkan'ın kullandığı otomobil polis ekipleri tarafından uzun süre takip edildi. Şişli'ye kadar kaçan Şinasi Gürkan burada otomobili bırakarak yaya olarak kaçtı. Ancak saat 01:30 sıralarında polis ekipleri Gürkan'ı Şişli'de kıskıvrak yakaladı. 

Son Güncelleme: 07.03.2019 19:06
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