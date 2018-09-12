İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Hayvanlara yönelik cinsel istismar haberlerinden arttığı şu günlerde bir yenisi İstanbul'dan geldi. İstanbul Halıcıoğlu'nda çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir kişi, sokakta köpeğe tecavüz ederken amatör kamera tarafından kaydediliyor.
Videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından, olay büyük yankı uyandırdı. Görüntüleri paylaşan bazı kullanıcılar olayın dün gerçekleştiğini ifade ediyor.
İşte o görüntüler;
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Onu çekeceğinize gidip adamın orada kemiklerini kırmak daha fayda sağlardı hadım edilsin insaniyet dışı yaratık
G...tümüze çelik yelekmi takıp gezelim? Lut kavmi gibi helak olmamız yakındır.
Milletce sapıklastkkk goruntuyu kaydedip müdahale etmeyen de sapık
Merak etmeyesin az kaldı helaka böyle pislikleri ancak helak temizler bunlar hadimla felan adam olmaz bu defa da topluk yapıp milletin ahlakıyla oynarlar
Vayy senin nefsin skkkkmmmm yavşak..
İnsanlığın geni bozuldu artık kıyamet yakındır...
Sözün bittiği yer.......
Kısırlaştırın aga böylelerini neyi bekliyor bu devlet daha anlamıyorum yahu.. İlla kendi yakınlarına sıçramasını falan mı