İstanbul’da büyük operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen 40 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sabah saat 04:30’da eş zamanlı olarak başlayan operasyonda kapılar çalındı. Açılmayan kapılardan içeri özel Harekat Timleri tarafından koç başları ile kırılarak girildi.

40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önceden tespit edilen adreslere yönelik olarak yapılan operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalar devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

POLİS KAPILARI KIRMAKTA ZORLANDI

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi’nde yan yana bulunan 2 binaya polis baskın yaptı. Adeta labirenti andıran evde, kırılan demir kapının hemen arkasında başka bir demir kapının daha bulunması dikkat çekti.

Kaynaklar; Sözcü

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