Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İstanbul’da büyük operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen 40 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

banner396

İstanbul’da büyük operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen 40 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

23 Ekim 2018 Salı 07:31
İstanbul’da büyük operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen 40 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sabah saat 04:30’da eş zamanlı olarak başlayan operasyonda kapılar çalındı. Açılmayan kapılardan içeri özel Harekat Timleri tarafından koç başları ile kırılarak girildi.

40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önceden tespit edilen adreslere yönelik olarak yapılan operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalar devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

istanbul-operasyon-2-dha

POLİS KAPILARI KIRMAKTA ZORLANDI

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi’nde yan yana bulunan 2 binaya polis baskın yaptı. Adeta labirenti andıran evde, kırılan demir kapının hemen arkasında başka bir demir kapının daha bulunması dikkat çekti.

istanbul-operasyon-3-dha

Kaynaklar; Sözcü

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.10.2018 09:37
Anahtar Kelimeler:
istanbul da büyük operasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç çocuğunun boğazını kesip öldürdü! İfadesi kan dondurdu
Üç çocuğunun boğazını kesip öldürdü! İfadesi kan dondurdu
Öğrenci Yurdun 11. Katından Düştü!
Öğrenci Yurdun 11. Katından Düştü!
Servis Şöförüne Saldırı!
Servis Şöförüne Saldırı!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim