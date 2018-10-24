İstanbul'da 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı olan "ByLock" kullanıcısı oldukları gerekçesiyle 56 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcılarına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

56 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde görevli olduğu değerlendirilen ve ByLock içerikleri tespit edilen 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik ayrıca arama ve el koyma kararı da çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde şüphelilerin yakalanması için büyük bir operasyon başlattı. Çalışmalar devam ediyor.

Kaynaklar; AA

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