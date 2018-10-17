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İstanbul ve Ankara'da düğmeye basıldı! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda 4'ü muvazzaf 32 asker için gözaltı kararı verildi. İstanbul'da da 36 şüpheli tek tek gözaltına alınmaya devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen ve 25 astsubay bulunuyor.

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İstanbul ve Ankara'da düğmeye basıldı! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda 4'ü muvazzaf 32 asker için gözaltı kararı verildi. İstanbul'da da 36 şüpheli tek tek gözaltına alınmaya devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen ve 25 astsubay bulunuyor.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:36
İstanbul ve Ankara'da düğmeye basıldı! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda 4'ü muvazzaf 32 asker için gözaltı kararı verildi. İstanbul'da da 36 şüpheli tek tek gözaltına alınmaya devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen ve 25 astsubay bulunuyor.

32 ASKER GÖZALTINA ALINDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensuplarına yönelik operasyonda 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen ve 25 astsubay olmak üzere 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ANKARA MERKEZLİ 10 İLDE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara merkezli 10 ilde başlatılan operasyonlar çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon başlatıldı.

4'ü muvazzaf olan 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen ve 25 astsubay olmak üzere 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemleri devam ediyor.

BYLOCK KULLANICI 36 ŞÜPHELİ 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 36 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sabaha karşı 8 ilde eşzamanlı olarak başlatılan operasyon devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 17.10.2018 13:04
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istanbul ankara da düğmeye basıldı çok sayıda asker gözaltına alınıyor
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