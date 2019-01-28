İstanbul Valiliği açıkladı: Tuzla'daki yangında ölü ve yaralılar var

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandralı gemide meydana gelen yangında 2 kişi yaşamını yitirmiş, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi yaralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin soruşturma açmıştı.
Soruşturma kapsamında yangına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
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