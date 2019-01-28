İstanbul Valiliği açıkladı: Tuzla'daki yangında ölü ve yaralılar var

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandralı gemide meydana gelen yangında 2 kişi yaşamını yitirmiş, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi yaralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.