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İstanbul'un en pahalı rakısına zam geliyor: Önümüzdeki dönemde 70'lik rakı 1000 TL'ye çıkacak

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan ve 70'lik rakıyı 500 TL'ye satan Rus lokantası görenleri şaşırtıyor. Restoranın sahibi 70'lik rakıyı ara sıra sipariş eden müşterileri olduğunu söylüyor. İşletmeci fiyata zam yapmayı değerlendiriyor.

İstanbul'un en pahalı rakısına zam geliyor: Önümüzdeki dönemde 70'lik rakı 1000 TL'ye çıkacak

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan ve 70'lik rakıyı 500 TL'ye satan Rus lokantası görenleri şaşırtıyor. Restoranın sahibi 70'lik rakıyı ara sıra sipariş eden müşterileri olduğunu söylüyor. İşletmeci fiyata zam yapmayı değerlendiriyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:21
İstanbul'un en pahalı rakısına zam geliyor: Önümüzdeki dönemde 70'lik rakı 1000 TL'ye çıkacak

Yıllar içinde alkole peş peşe gelen zamlar rakı tüketmeyi seven vatandaşları zorlarken İstanbul'un en pahalı rakısına da zam geliyor!

Beyoğlu, Gümüşsuyu Mahallesi'nde bulunan bir Rus lokantasının menüsünde bir tek rakı (4cl) 25 TL'ye, bir duble rakı (8cl) ise 50 TL'ye satılıyor.

Buraya kadar yine her şey bir tık pahalı sayılabilir fakat restoran 70'lik rakıyı 500 TL'ye satıyor! Bu rakının fiyatı önümüzdeki dönemde 1000 TL'ye çıkacak. İşletme sahibi Serkan Ok mekanlarının bir Rus lokantası olduğunu ve rakı içmek isteyenler için menülerinde rakı bulundurduklarını fakat meyhane ortamı oluşmasını istemedikleri için 70'lik rakının fiyatını 500 TL yaptıklarını anlattı.

'RUS LOKANTASINDA RAKI İÇMENİN BEDELİ'

Sözcü'ye konuşan Ok aile restoranlarını beş buçuk yıldır işlettiğini bazı müşterilerin fiyatı görmelerine rağmen 500 TL'lik rakıdan sipariş ettiklerini ifade etti.
Ok, “Yeni çıkacak menümüzde rakının fiyatını 1000 TL yapacağız. Herkes menümüzü görünce çok şaşırıyor, fakat alta yazdığımız 'Rus lokantasında rakı içmenin bedeli' yazısını görünce şaşırıyorlar. Yine de buna rağmen sipariş verenler oluyor” ifadesini kullandı. Ok, restoranda rakı içilmesine karşı olmadığını o yüzden tek rakının fiyatını 25 TL olarak tuttuklarını söylerken sadece mekanı meyhane kimliği taşımadığı için 70’lik rakının fiyatının bu şekilde olduğunu söyledi.

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