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İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı:Uber Kullanan Vatan Hainidir

Geçtiğimiz Günlerde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Avrupada taksiciler sağı solu yakmıştı, biz de böyle şeyler yaşansın istemiyoruz" demiş ve büyük tepki çekmişti.

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İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı:Uber Kullanan Vatan Hainidir

Geçtiğimiz Günlerde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Avrupada taksiciler sağı solu yakmıştı, biz de böyle şeyler yaşansın istemiyoruz" demiş ve büyük tepki çekmişti.

12 Nisan 2018 Perşembe 21:29
İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı:Uber Kullanan Vatan Hainidir

Uber konusunda tepki çeken bir açıklama da İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk'ten geldi. Öztürk, "Uber, San Francisco'da doğmuş bugün benim askerime silah sıkan Afrin'de askeri şehit eden hainlerin ürediği yerdir. Uber'e binen de kullananda vatan hainidir. Bu firma ABD firması etrafınıza baktığınızda en büyük hainlği yapan ABD. Vatandaş Uber'e biniyor mesela 100 TL olsun.

Bu 100 TL dövize çevriliyor. Hollanda'da Deutsche Bank'a gidiyor. Oradan 20 TL'si kesilip geri geliyor. Bu hainlik değil de nedir. İnsanlar döviz artmasın diye dövizlerini bozdurdu. Bu kampanyalar bu vatan için yapıldı. Ama şimdi UBER denilen global, binen ve kullanan hırsızlar boşuna timsah gözyaşı dökmesinler. Bu söylediklerim ağırsa da kabulümdür. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Uber için korsandır açıklaması yapmıştı. Korsan taksi muamelesi yapılması gerektiğini açıklamıştı.Durakların bir sahibi var, para saymış ama kurala uymak sorundu. Durak sahibi UKOME kararına uymak zorunda. Ulaştırma Bakanlığı'nın ve İBB'nin kararlarına uymakla mükellefsiniz. Otogar 25 yıllığına kiralanmıştı. Hangi kurala uyuluyor orada. Yine Ulaştırma Bakanlığı ve İBB'nin kurallarına uymak zorundasınız. Uber eşittir PKK'dır, DEAŞ'tır, resmen teröristtir." dedi.

Taksi - Uber gerilimi hakkında siz ne düşünüyorsunuz, Taksi mi sizce daha konforlu, Uber mi? sizce artılar eksiler neler? yorumlarınızı sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 12.04.2018 21:52
Anahtar Kelimeler:
Istanbul TaksicilerTaksiciler Başkanı
Yorumlar
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Fatih 1 saat önce

Taksiciler 3 ün 5 in hesabını yapmasın akıllı olsunlar müşterilerine iyi davransinlar böyle sorun zaten yaşanmaz uber taksi bence ticari bir yaristir ancak halkın menfaatinedir

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Mert 47 dakika önce

Haklısınız bizim acilen millileşmemiz şart.Amerika ve yahudiler oyunu bitmez ağa. BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ ILE ULKEMIZİ BÖLECEK KEFERE

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q 47 dakika önce

kusura bakmayin sizde serefsiz olmayin o zaman hicbir taksicide saygi yok 5 yildir istanbulda her isimi taksiyle goruyorum karsilasmadigim sacmalik kalmadi yolu uzatmalar sigara icmeler yuksek muzik dinlemelrr birde vergi vermiyonuz lan birinizde inip bagaj almazsiniz birde hizmetten bahseder hainlikle suclarsiniz asil hain sizlersiniz kim iyi hizmet verirse ona binerim lan herseyin bir alternatifi rekabeti var ama sizin yok mevburmuyuz ben vipe binmek istiyorim sanane it

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Serkan 46 dakika önce

Taksicilere haktır müşterilerine öncelikle saygılı davranmayı öğrensinler.Bu birinci husus ikinci husus sayın İrfan öztürk eminimki evindeki ürünlerin çoğu altındaki araban ve elindeki telefonun Abd malıdır sen millete vatan haini diyeceğine önce kendin evinde ve hayatında Abd ürünlerine ambargo koyenfaatini düşünerek milleti vatan hainliğiyle suçlama.Bana göre en büyük vatan haini sensin ve senin koruyup kolladığın taksiciler..

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