İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı:Uber Kullanan Vatan Hainidir

Uber konusunda tepki çeken bir açıklama da İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk'ten geldi. Öztürk, "Uber, San Francisco'da doğmuş bugün benim askerime silah sıkan Afrin'de askeri şehit eden hainlerin ürediği yerdir. Uber'e binen de kullananda vatan hainidir. Bu firma ABD firması etrafınıza baktığınızda en büyük hainlği yapan ABD. Vatandaş Uber'e biniyor mesela 100 TL olsun.

Bu 100 TL dövize çevriliyor. Hollanda'da Deutsche Bank'a gidiyor. Oradan 20 TL'si kesilip geri geliyor. Bu hainlik değil de nedir. İnsanlar döviz artmasın diye dövizlerini bozdurdu. Bu kampanyalar bu vatan için yapıldı. Ama şimdi UBER denilen global, binen ve kullanan hırsızlar boşuna timsah gözyaşı dökmesinler. Bu söylediklerim ağırsa da kabulümdür. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Uber için korsandır açıklaması yapmıştı. Korsan taksi muamelesi yapılması gerektiğini açıklamıştı.Durakların bir sahibi var, para saymış ama kurala uymak sorundu. Durak sahibi UKOME kararına uymak zorunda. Ulaştırma Bakanlığı'nın ve İBB'nin kararlarına uymakla mükellefsiniz. Otogar 25 yıllığına kiralanmıştı. Hangi kurala uyuluyor orada. Yine Ulaştırma Bakanlığı ve İBB'nin kurallarına uymak zorundasınız. Uber eşittir PKK'dır, DEAŞ'tır, resmen teröristtir." dedi.

Taksi - Uber gerilimi hakkında siz ne düşünüyorsunuz, Taksi mi sizce daha konforlu, Uber mi? sizce artılar eksiler neler? yorumlarınızı sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

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