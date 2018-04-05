İstanbul Maltepe'de Bu Sabah Can Pazarı!

İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesindeki bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın sabah saatlerinde çıktı.

5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinden henüz bilinmeyen bir seqbeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan iş yerine çok sayıda itfaiye ekibi müdahele etti.

Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri zor anlar yaşadı. Üst katlarda mahsur kalanların kurtarılması için itfaiye ekipleri seferber olurken, bazı bina sakinleri binadan kendi imkanlarıyla çıktı. Yangından biri çocuk 3 kişi etkilendi. İtfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

Kamudan haberler , gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA