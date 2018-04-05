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İstanbul Maltepe'de Bu Sabah Can Pazarı!

İstanbul Maltepe Fındıklı mahalllesinde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Detaylar geldi...

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İstanbul Maltepe'de Bu Sabah Can Pazarı!

İstanbul Maltepe Fındıklı mahalllesinde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Detaylar geldi...

05 Nisan 2018 Perşembe 09:19
İstanbul Maltepe'de Bu Sabah Can Pazarı!

İstanbul Maltepe'de Bu Sabah Can Pazarı!

İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesindeki bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.  Yangın sabah saatlerinde çıktı.

5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinden henüz bilinmeyen bir seqbeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan iş yerine çok sayıda itfaiye ekibi müdahele etti.

Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri zor anlar yaşadı. Üst katlarda mahsur kalanların kurtarılması için itfaiye ekipleri seferber olurken, bazı bina sakinleri binadan kendi imkanlarıyla çıktı.  Yangından biri çocuk 3 kişi etkilendi. İtfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

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