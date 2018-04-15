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İstanbul Kartal'da Feci Kaza: Çok Sayıda Ölü Var

İstanbul Kartal'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

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İstanbul Kartal'da Feci Kaza: Çok Sayıda Ölü Var

İstanbul Kartal'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

15 Nisan 2018 Pazar 17:24
İstanbul Kartal'da Feci Kaza: Çok Sayıda Ölü Var

Son dakika haberi İstanbul'dan geldi. Edinilen son bilgilere göre  Kartal'da otomobilin tur otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Bölgeden alınan bilgiye göre, Kartal Köprüsü mevkisinde sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 41 NR 830 plakalı otomobil, 34 LU 9620 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında feci görüntüler ortaya çıktı.

Çevrede bulunan vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık personelinin yaptığı ilk incelemede, otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kaza sonucu 1 kişi de yaralandı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışında aksama yaşanırken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

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