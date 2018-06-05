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İstanbul İçin Kritik Hava Durumu Uyarısı-İşte Saat Saat Hava Durumu

Meteoroloji'den İstanbul için şiddetli yağış uyarısı geldi. Yapılan açıklamada vatandaşlara önemli uyarılar yapıldı. İşte İstanbul'da bugün ve yarın hava durumu.

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İstanbul İçin Kritik Hava Durumu Uyarısı-İşte Saat Saat Hava Durumu

Meteoroloji'den İstanbul için şiddetli yağış uyarısı geldi. Yapılan açıklamada vatandaşlara önemli uyarılar yapıldı. İşte İstanbul'da bugün ve yarın hava durumu.

05 Haziran 2018 Salı 13:58
İstanbul İçin Kritik Hava Durumu Uyarısı-İşte Saat Saat Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir son dakika açıklaması yapıldı.

MGM resmi sayfası aracılığıyla yapılan açıklamada İstanbul içim şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra İstanbul'da meydana gelmesi beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İstanbul Hava DurumuMeteorolojiSon Dakika
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