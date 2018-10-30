İstanbul Havalimanı nerede, nasıl gidilir? İstanbul Havalimanına otobüs ve metro nereden kalkıyor...

İstaanbul Havalimanı dünyanın en büyük havalimanı olma özelliği ile 29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve birçok dünya liderinin katılımı ile birlikte açıldı. 120 bin kişşiye iş kapısı olan İstanbul Havalimanı 500 uçak kapasitesi ile dünyanın en büyük havalimanı olarak hizmete girdi. Peki İstanbul havalimanı nerede, İstanbul Havalimanına nasıl gidilir, İstanbul havalimanına otobüs ve metro ile ulaşım nasıl yapılır? işte tüm bu soruların cevaplarını haberimizin detaylarında paylaşıyoruz.

YENİ HAVALİMANINA NASIL GİDİLİR?

İstanbul Havalimanı’ndan şehir merkezine ulaşım metro, hızlı tren, taksi, otobüs ve özel araçlarla sağlanabilmektedir.

İstanbul Havalimanı’na otobüs ile ulaşım nasıl yapılır?

İstanbul Havalimanı'na 18 farklı hat üzerinden 150 otobüs, şehir merkezinden havalimanına ve havaalanından şehir merkezine yolcu taşıma hizmeti verecek. Havaalanından şehir merkezine en uzak hat Pendik istikametinde 30 TL, en sık sefer düzenlenen hat ise 18 TL ile Yenikapı-Sirkeci seferi oldu.

İstanbul Yeni Havalimanı’ndan şehir merkezine olan otobüs hatları şu şekilde: Beylikdüzü Tüyap, Otogar, Bakırköy,Beşiktaş, Alibeyköy Cep Otogarı, Kadıköy, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir, Mahmutbey Metro, Halkalı ve Mecidiyeköy.

İstanbul Havalimanı metro ile ulaşım

İstanbul Yeni Havalimanı ile şehir merkezi arasında ulaşımı sağlayacak metro hatları henüz hizmete açılmadı ancak çalışmalar devam ediyor. Gayrettepe-Yeni Havalimanı metrosu, 2019 yılı sonunda yolcu taşımaya başlayacak. 6 istasyon ve 27 kilometre uzunluğa sahip olacak olan Halkalı-Yeni Havalimanı metrosunun ise 2020 yılının sonlarında hizmete açılması için planlama yapıldı..

İstanbul Yeni Havalimanı taksi ile ulaşım

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yeni havaalanına yapılacak taksi hizmetleri konusunda İstanbul 34 No'lu Taksiciler Kooperatifi ile anlaştı. İlk etapta 660 taksinin çalışacağı havalimanında talebe göre taksi sayısı artabilecek.

İstanbul Havalimanı özel araçla ulaşım

İstanbul Yeni Havalimanı’na özel araçla ulaşım için en kolay güzergah üçüncü köprü üzerinden sağlanacak. Havalimanındaki kapalı ve açık otopark kapasitesi 40 bin araçlık bir kapasiteye sahip. İstanbul Yeni Havalimanı'na özel araçları ile gelen yolcular, iki ay süreyle (30 Aralık 2018’e kadar) havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Çok sayıda oto kiralama ofisinin de yer alacağı havalimanında ulaşımı kolaylaştırmak adına paylaşımlı araç uygulamalarının da faaliyete geçmesi bekleniyor.

İstanbul Havalimanı Yol Tarifi