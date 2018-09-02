İstanbul Emniyeti’nde atama rüzgarı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 13 il emniyet müdür yardımcısı, 22 ilçe ve 22 şube müdürü ile 9 şube ve 12 ilçe emniyet müdür yardımcısı başka görevlere atandılar.