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İstanbul Emniyeti’nde atama rüzgarı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 13 il emniyet müdür yardımcısı, 22 ilçe ve 22 şube müdürü ile 9 şube ve 12 ilçe emniyet müdür yardımcısı başka görevlere atandılar.

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İstanbul Emniyeti’nde atama rüzgarı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 13 il emniyet müdür yardımcısı, 22 ilçe ve 22 şube müdürü ile 9 şube ve 12 ilçe emniyet müdür yardımcısı başka görevlere atandılar.

02 Eylül 2018 Pazar 09:23
İstanbul Emniyeti’nde atama rüzgarı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 13 il emniyet müdür yardımcısı, 22 ilçe ve 22 şube müdürü ile 9 şube ve 12 ilçe emniyet müdür yardımcısı başka görevlere atandılar.

Yapılan atamalar şöyle;

  • Terörle Mücadele Şube Müdürü Kayhan Ay, Terör, Tanık Koruma ve Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,
  • Terör Şubeden Sorumlu Kadir Alçıkaya, Narkotik, Organize, Mali, Kaçakçılık ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,
  • Foto Film Şube Müdürü Koray Şensoy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına
  • Deniz Limanı Şube Müdürü Serdar Çelebi Avcılar ve Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,
  • Sunay Balıklıkaya Sultangazi ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına
  • Organize, Mali, Kaçakçılık ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gaffar Demir ise birim amiri emri görevine
  • Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne Nadir Konak,
  • Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne Gökhan Nazlım,
  • Personel Şube Müdürlüğüne Gökhan Bambal
  • Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğüne Niyazi İnci,
  • Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ercan Çamırcı,
  • Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğüne Hüseyin Güleç,
  • Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ömer Kumlu,
  • Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne Alparslan Atasoy
  • Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne Mehmet Karaca

Kaynaklar; Hürriyet

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Son Güncelleme: 02.09.2018 09:31
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istanbul emniyeti nde atama rüzgarı
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