İstanbul Emniyeti’nde atama rüzgarı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 13 il emniyet müdür yardımcısı, 22 ilçe ve 22 şube müdürü ile 9 şube ve 12 ilçe emniyet müdür yardımcısı başka görevlere atandılar.
Yapılan atamalar şöyle;
- Terörle Mücadele Şube Müdürü Kayhan Ay, Terör, Tanık Koruma ve Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,
- Terör Şubeden Sorumlu Kadir Alçıkaya, Narkotik, Organize, Mali, Kaçakçılık ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,
- Foto Film Şube Müdürü Koray Şensoy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına
- Deniz Limanı Şube Müdürü Serdar Çelebi Avcılar ve Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,
- Sunay Balıklıkaya Sultangazi ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına
- Organize, Mali, Kaçakçılık ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gaffar Demir ise birim amiri emri görevine
- Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne Nadir Konak,
- Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne Gökhan Nazlım,
- Personel Şube Müdürlüğüne Gökhan Bambal
- Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğüne Niyazi İnci,
- Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ercan Çamırcı,
- Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğüne Hüseyin Güleç,
- Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ömer Kumlu,
- Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne Alparslan Atasoy
- Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne Mehmet Karaca
Kaynaklar; Hürriyet
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Son Güncelleme: 02.09.2018 09:31