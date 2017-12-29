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İstanbul'da Lüks Sitede Dehşet! 2 Yaralı

İstanbul Beklikdüzü'ndeki lüks siteye gelen kimliği belirlenemeyen bir şahıs sevgilisi olduğu öne sürülen kadının evine girip, kadını ve ev arkadaşını silahla vurarak kaçtı. Saldırganı yakalama çabaları sürerken, kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.  

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İstanbul'da Lüks Sitede Dehşet! 2 Yaralı

İstanbul Beklikdüzü'ndeki lüks siteye gelen kimliği belirlenemeyen bir şahıs sevgilisi olduğu öne sürülen kadının evine girip, kadını ve ev arkadaşını silahla vurarak kaçtı. Saldırganı yakalama çabaları sürerken, kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.  

29 Aralık 2017 Cuma 11:46
İstanbul'da Lüks Sitede Dehşet! 2 Yaralı

İstanbul'da Lüks Sitede Dehşet! 2 Yaralı

İstanbul Beklikdüzü'ndeki lüks siteye gelen kimliği belirlenemeyen bir şahıs sevgilisi olduğu öne sürülen kadının evine girip, kadını ve ev arkadaşını silahla vurarak kaçtı. Saldırganı yakalama çabaları sürerken, kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.  

Sabah saatlerinde Beylikdüzü Mimar Sinan Caddesindeki lüks bir sitede meydana gelen olaya ilişkin yeni bilgiler geldi. Silahlı , kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs sevgilisi olduğu tahmin edilen kadının evine girdi. Birinin evine girdiğini anlayan kadın korkudan tuvalete saklandı. Şahıs tuvalette saklanan kadını silahla vurarak ağır yaraladı. Daha sonra evde bulunan kadının ev arkadaşını da yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralı kadınlar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. 

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Lüks SiteLüks Site Dehşet
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