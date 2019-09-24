İstanbul'da korkutan deprem! Tüm ilçelerde hissedildi...

Saat 11:00'da İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 1 saniye boyunca hissedilen deprem korkuya yol açtı.

Depremin büyüklüğü veya merkez üssüyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Depremle ilgili bir bilgi de Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde de henüz gözükmüyor.

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesindeki son depremlerde İstanbul'a en yakın noktadaki deprem Silivri açıklarında saat 10:30'da gözüküyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, İstanbul Silivri açıklarında saat 11:00'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin 9.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Öte yandan depremle ilgili bir açıklama da AFAD'tan yapıldı. AFAD depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

Silivri'de bugünkü ikinci deprem

İstanbul'un tüm ilçelerinde hissedilen deprem öncesinde saat 10:30'da da aynı noktada 3,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

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