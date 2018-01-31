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İstanbul'da Korkunç Olay! 4 Ceset Fırında Bulundu

İstanbul Başakşehir'de korkunç olay! 2 Türk , 2 yabancı uyruklu şahsın cansız bedeni fırında bulundu. 

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İstanbul'da Korkunç Olay! 4 Ceset Fırında Bulundu

İstanbul Başakşehir'de korkunç olay! 2 Türk , 2 yabancı uyruklu şahsın cansız bedeni fırında bulundu. 

31 Ocak 2018 Çarşamba 20:27
İstanbul'da Korkunç Olay! 4 Ceset Fırında Bulundu
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İstanbul'da Korkunç Olay! 4 Ceset Fırında Bulundu

İstanbul Başakşehir'de korkunç olay! 2 Türk , 2 yabancı uyruklu şahsın cansız bedeni fırında bulundu. 

İstanbul Başakşehir'de bir fırında ikisi yabancı uyruklu 4 kişinin cansız bedeni bulundu. Elde edilen bilgilere göre, Hürriyet Bulvarı üzerindeki bir fırında çalışan işçiler, fırına girdiklerinde 24 yaşındaki Adem Porsuk, kardeşi 17 yaşındaki Adem Porsuk, Suriye uyruklu 19 yaşındaki Agıl Resıd ve henüz soyadı öğrenilemeyen Hikmet isimli bir Pakistan vatandaşının cesediyle karşılaştı.

Durum polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipleri incelemelerde bulundu. Şahısların Karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatlarını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Cesetler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Ölen şahısların fırında çalıştığı ve buradaki yatakhanede konakladıkları iddia edildi.Öte yandan fırın sahipleri R.Y. ve O.T. polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
IstanbulIstanbul Korkunç Olay
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