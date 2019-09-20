İstanbul'da katliam! Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü

İstanbul'da son dakika haberi... Arnavutköy'de bir kişi anne, baba ve iki kardeşini öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırganın kayıp olduğu öğrenilirken olay yerindeki inceleme sürüyor.