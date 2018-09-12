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İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul Halıcıoğlu'nda kaydedildiği öne sürülen video görüntülerinde bir kişi, sokakta köpeğe tecavüz ederken görüntüleniyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkilere neden oldu.

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İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul Halıcıoğlu'nda kaydedildiği öne sürülen video görüntülerinde bir kişi, sokakta köpeğe tecavüz ederken görüntüleniyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkilere neden oldu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:12
İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Hayvanlara yönelik cinsel istismar haberlerinden arttığı şu günlerde bir yenisi İstanbul'dan geldi. İstanbul Halıcıoğlu'nda çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir kişi, sokakta köpeğe tecavüz ederken amatör kamera tarafından kaydediliyor.

Videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından, olay büyük yankı uyandırdı. Görüntüleri paylaşan bazı kullanıcılar olayın dün gerçekleştiğini ifade ediyor.

İşte o görüntüler;

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Mustafa korkmaz 39 saniye önce

Onu çekeceğinize gidip adamın orada kemiklerini kırmak daha fayda sağlardı hadım edilsin insaniyet dışı yaratık

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