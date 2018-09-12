İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Hayvanlara yönelik cinsel istismar haberlerinden arttığı şu günlerde bir yenisi İstanbul'dan geldi. İstanbul Halıcıoğlu'nda çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir kişi, sokakta köpeğe tecavüz ederken amatör kamera tarafından kaydediliyor.

Videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından, olay büyük yankı uyandırdı. Görüntüleri paylaşan bazı kullanıcılar olayın dün gerçekleştiğini ifade ediyor.

İşte o görüntüler;

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