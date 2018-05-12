İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: Hamile Kadını Bile Zorla...

İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda skandal detaylar ortaya çıktı.

Yabancı uyruklu bir kadının, "Beni fuhuşa zorluyorlar. Senet imzalatıp, pasaportuma el koydular. Beni kurtarın" şeklinde polisi arayarak ihbar etmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, geniş çağlı bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmada ekipler, kadınları pazarlayan ve onların sırtından para kazanan çetenin liderliğini kadın kuaförlüğü yapan Zehra D.S.'nın olduğunu belirledi. Yaklaşık 15 gün devam eden fiziki ve teknik takibin ardından çete üyelerinin kimliklerini tespit eden polis, operasyon için düğmeye bastı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Pendik, Kartal ve Ataşehir ilçelerinde belirlenen toplamda 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları bu baskınlarda 3'ü kadın, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Çete lideri kuaför Zehra D.S.'nin dükkanına yapılan baskında ise şebekenin müşteri listesi ile zorla çalıştırılan kadınların listesi bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden fuhuş, hırsızlık, tehdit gibi suçlardan emniyette kayıtları olduğu öğrenildi.

KAMERA İLE İZLEMİŞLER

Şebekenin fuhuş yaptırdıkları kadınları tuttuğu dairelerin dışına kameralar yerleştirerek tüm hareketlerin kontrol altında tuttuğu tespit edildi. Bu evlerde yapılan aramalarda 26 adet cep telefonu, bir tüfek ile 35 adet mermi, 5 adet pasaport, tablet bilgisayarlar ve hafıza kartları ele geçirildi.

1'İ HAMİLE ÇIKTI

Zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 15 kadın, ekipleirn baskını ile kurtarıldı. Kurtarılan kadınlar verdikleri ifadelerinde 9 çete üyesinden şikayetçi oldu. Kurtarılan kadınlardan birinin hamile olduğu ve çete elemanları tarafından zorla pazarlandığı belirtildi.

SENET İMZALATMIŞLAR

Şebekenin yurt dışı bağlantılarının kadınları, sözde iş bulma vaadiyle İstanbul'a getirdikleri, daha sonra pasaportlarına el koyarak senet imzalatarak borçlandırdıkları tespit edildi. Daha sonra sözde borçlarını ödemek için fuhuşa zorlanan kadınların, çete lideri kadının kuaför dükkanında süslendikten sonra müşterilere gönderildiği tespit edildi.

İşlemleri tamamlanan çete lideri Zehra D.S. ile 8 şüpheli, fuhuşa aracılık etmek, insan ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 9'u da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KPSSCAFE.COM.TR |ANKARA