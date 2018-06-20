İstanbul'da Feci Olay: Karısını ve Çocuğunu Öldürdü Daha Sonra...

İstanbul'da feci bir olay yaşandı. Arnavutköy'de polise teslim olan bir kişi, eşini ve 2 yaşındaki kızını öldürdüğünü iddia etti.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, bıçakla yaralanmış halde Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gelen Mehdin E. isimli kişi, tedavi olduktan sonra hastanede görevli polis ekiplerine giderek, evde bulunan eşi Nurşen E. ile kızı Ecrin E'yi boğarak öldürdüğünü, kendisini de bıçakla yaraladığını iddia etti.

İhbar üzerine Mehdin E'nin evine giden polis ve sağlık ekipleri, Nurşen E. ile Ecrin E'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi halen devam ediyor.

Gözaltında tutulan Mehdin E'nin sorgulamasının sürdüğü bildirildi. İfadesinin alınmasının ardından bu isim Adliyeye sevk edilecek.

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