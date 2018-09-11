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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

11 Eylül 2018 Salı 08:43
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ soruşturmalarında tutuklanan kişilerin ailelerine yardım eden, cezaevinden çıkan şüphelilerin çatışma bölgelerindeki sözde yöneticilerle iletişimini ve çatışma bölgelerine geçişini sağlamak için sahte kimlik temin etmeye çalışan ve Sultanbeyli'de resmi olmayan mescitlerde maddi yardım topladıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin yakalanmamak için sık sık cep telefonu numarası değiştirdiği ve polis ekipleri tarafından takibinin mümkün olmadığı internet tabanlı uygulamalar üzerinden iletişim halinde oldukları tespit edildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele  (TEM) ekipleri sabah saatlerinde düzenlediği operasyonla 7 kişiyi yakalayarak gözaltına alındı. Şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Kaynaklar; DHA

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