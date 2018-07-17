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İstanbul'da Çıplak Adam Dehşeti: Sokak Ortasında..

İstanbul'da T.U. isimli kişiyi bıçaklayan kişi, çıplak şekilde sokağa çıktı ve elinde bıçakla etrafa tehditler savurdu.

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İstanbul'da Çıplak Adam Dehşeti: Sokak Ortasında..

İstanbul'da T.U. isimli kişiyi bıçaklayan kişi, çıplak şekilde sokağa çıktı ve elinde bıçakla etrafa tehditler savurdu.

17 Temmuz 2018 Salı 21:18
İstanbul'da Çıplak Adam Dehşeti: Sokak Ortasında..

İstanbul Eyüpsultan'da çığlak adam dehşeti.. !

Edinilen son dakika bilgilerine göre Bülbüldere Caddesi'ndeki evlerinde akşam saatlerinde annesi T.U'yu bıçaklayarak öldüren M.B.U., eşi ve çocuğunu bir taksiye bindirerek olay yerinden gönderdi.   M.B.U. daha sonra çıplak halde sokağa çıktı.

Elinde bıçak bulunan şahıs çevrede bulunan diğer  vatandaşları tehdit ederek sokakta yürümeye devam etti. İki polis, U.'yu durdurmak istedi. Ancak M.B.U., polise de saldırdı. Bir polis bıçak darbesiyle yaralandı. Diğer polis silahını çekti.

Polislerin telsizden geçmesi üzerine olay yerine de çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Elinde bıçakla çevredekilere saldıran U.'yu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.  Şahsa çevredekiler saldırarak vurdu. Araya giren polis ekipleri yaralı için ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan şahıs tedavisi sürerken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Öte yandan saldırganın bıçakla yaraladığı polisin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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EyüpsultançıplakHaber
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