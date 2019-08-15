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İstanbul'da bir polis memuru şehit düştü

İstanbul Sancaktepe'de bir trafik polisi, kullandığı motosikletin çim sulama fıskiyelerinden yola akan suda kayıp devrilmesi sonucu şehit oldu.

İstanbul'da bir polis memuru şehit düştü

İstanbul Sancaktepe'de bir trafik polisi, kullandığı motosikletin çim sulama fıskiyelerinden yola akan suda kayıp devrilmesi sonucu şehit oldu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:24
İstanbul'da bir polis memuru şehit düştü

Trafik polisi Ali Ulaş'ın kullandığı motosiklet, Sancaktepe Anadolu Otoyolu Samandıra Gişeler bağlantı yolunda, çim sulama fıskiyelerinden yola akan su nedeniyle devrildi. Ağır yaralanan Ulaş, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, hastaneye gelerek kaza hakkında bilgi aldı, Ulaş'ın yakınları ile görüştü.

Şehit polis memuru Ali Ulaş için tören düzenleneceği bildirildi. 

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