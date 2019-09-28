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İstanbul'da bir deprem daha: 3.8 büyüklüğünde

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul'da bir deprem daha: 3.8 büyüklüğünde

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 14:33
İstanbul'da bir deprem daha: 3.8 büyüklüğünde

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul'da Silivri açıklarındaki sarsıntılar devam ediyor.

Marmara Denizi'nde saat 14.03'te 3.8'lik deprem meydana geldi.

AFAD, depremin derinliğinin 12.2 kilometre olduğunu duyurdu.

İstanbul'da geçtiğimiz salı günü 4.6, perşembe günü ise 5.8'lik iki deprem gerçekleşmişti.

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