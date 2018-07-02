İstanbul'da 14 Yaşındaki Kıza Gündüz Vakti Çirkin Saldırı: Önce Elle Taciz Etti Sonra...

İstanbul'da sokak ortasında 14 yaşındaki kıza taciz..

Edinilen son dakika bilgilerine göre, geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir Boğazköy Parkı’nda meydana gelen feci olayda, 14 yaşındaki B.Y. isimli kız, sokakta yürüdüğü sırada Murat Ş. isimli kişi, arkadan yaklaşarak ona elle tacizde bulundu. Kıza daha sonra tacizlerini sürdüren ve çirkin saldırılarını arttıran saldırgan, 14 yaşındaki kızı ağaçlık alana çekmeye çalıştı. Ancak kızın çığlık atması üzerine bu kişi paniğe kapıldı ve bölgeden kaçarak uzaklaştı.

KAMERALARALARDA ORTAYA ÇIKTI

O anlar ise bir binanın güvenlik kameralarına anbe an yansıdı. Bir kameranın kendisini görüntülediğini fark eden tacizci elindeki cisimle kamerayı sökmeye ve bozmaya çalıştı.

POLİS SALDIRGANI YAKALANDI

İhbar sonrası görüntüleri inceleme altına alan Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tacizcinin kimliği ve yerini tespit etti. Murat Ş. isimli kişi, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan tacizci emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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