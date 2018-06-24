İstanbul Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonuçları-İşte Son Durum

Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım sona erdi ve bugün oylar kullanıldı.

Seçimler bugün gerçekleşti. Milyonlarca vatandaş, saat 17,00'a kadar sandıklara giderek oy kullandı. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açıldı ve sayımlar başladı. Oy sayma işlemleri bazı bölgelerde tamamlandı ve sonuçlar YSK'ya bildirilmeye başlandı. YSK'nın yanı sıra seçim sonuçları haber ajanslarına da gönderildi. Seçim sonuçlarının gönderilmesinin ardından tablolar oluşturulmaya başlandı. Ancak saatler 17,20'yi gösterdiğinde henüz seçim yasağı kalkmadı. Seçim yasağı kalkmadan sonuçların kamuoyuna duyurulmasına izin verilmiyor.

Seçim yasaklarının kalkması beklenirken İstanbul seçim sonuçları da araştırılmaya başlandı Peki İstanbul seçim sonuçları nedir? İstanbul'da hangi adaya kaç oy çıktı?

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimleri için milyonlarca İstanbullu bugün sandık başına gitti. Kesin olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı.

YSK tarafından seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından İstanbul seçim sonuçları haberimize eklenecektir.

İŞTE İSTANBUL KESİN OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI

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