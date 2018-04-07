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İstanbul Boğazı'nda Feci Gemi Kazası: Yük Gemisi Yalıya Çarptı

Son dakika haberi: Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün altından geçmekte olan bir gemi, dümeni kilitlenince yalıya çarptı.

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İstanbul Boğazı'nda Feci Gemi Kazası: Yük Gemisi Yalıya Çarptı

Son dakika haberi: Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün altından geçmekte olan bir gemi, dümeni kilitlenince yalıya çarptı.

07 Nisan 2018 Cumartesi 15:43
İstanbul Boğazı'nda Feci Gemi Kazası: Yük Gemisi Yalıya Çarptı

Son dakika haberi İstanbul'dan geldi. Gelen son görüntülerde bir geminin yalıya çarptığı görülüyor.

Bölgeden gelen son dakika haberlerine göre Fatih Sultan Mehmet köprüsü'nün altından geçmekte olan yük gemisi dümeni kilitlenince, sürüklenerek Beylerbeyi tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı.

YALIDAKİ HASAR BÜYÜK

Bölgeden gelen son görüntülere bakıldığında geminin çarpması sonucu yalıda ağır hasar oluştuğu görülüyor. Öte yandan bölgeden gelen son bilgiler de yalıdaki hasarın büyük olduğu yönünde.

ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Olay yerinde ölü veya yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Açıklamanın önümüzdeki dakikalarda yapılması bekleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Kaynak: Haber7

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Son Güncelleme: 07.04.2018 15:48
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