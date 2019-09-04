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İstanbul Bilgi Üniversitesi satıldı: Anlaşma tutarı 90 milyon dolar

Laureate International bünyesinde olan İstanbul Bilgi Üniversitesi, Can Holding'e satıldı. Akademik kadronun korunacağı belirtilirken sermaye ihtiyacına göre peyder pey 90 milyon dolar ödenmek üzere kademeli ve opsiyonlu bir uluslararası işbirliği anlaşması imzalandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi satıldı: Anlaşma tutarı 90 milyon dolar

Laureate International bünyesinde olan İstanbul Bilgi Üniversitesi, Can Holding'e satıldı. Akademik kadronun korunacağı belirtilirken sermaye ihtiyacına göre peyder pey 90 milyon dolar ödenmek üzere kademeli ve opsiyonlu bir uluslararası işbirliği anlaşması imzalandı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:39
İstanbul Bilgi Üniversitesi satıldı: Anlaşma tutarı 90 milyon dolar

Laureate International Universities bünyesinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi resmen satıldı. Üniversiteyi Can Holding aldı. Anlaşma tutarının 90 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Sözcü'den Can Mumay'ın haberine göre, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "1994 yılında kurulan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'na yeni destekçilerimiz katılmıştır. Bu doğrultuda Can Ailesi, vakfımızın destekçileri arasındaki yerini almıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu akademik ve idari kadrolarda bir değişiklik olmayacağının altını çizerken açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bilime ve eğitime destek vermek, üniversite eğitimine yeni bir soluk getirmek amacıyla, 1994 yılında kurulan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'na yeni destekçilerimiz katılmıştır. Bu doğrultuda Can Ailesi, vakfımızın destekçileri arasındaki yerini almıştır. Destekçi katılımlarının, gerek vakfımızı gerekse vakfımız tarafından kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni olumlu yönde etkilediğini geçmişimiz bize göstermektedir.

'AKADEMİK KADROLARDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK'

Üniversitemizin mevcut yönetimi ile akademik ve idari kadroları bir değişiklik olmaksızın görevine devam ederken; Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı başta olmak üzere diğer tüm uluslararası iş birlikleri de büyüyerek sürecektir.

Üniversitemiz dün olduğu gibi bugün de eğitim yolculuğuna 'Okul için değil, yaşam için öğrenme' ilkesiyle devam etmektedir. Yeni dönemde de öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari kadromuzla birlikte ülkemiz eğitim hayatına sağlayacağımız katkıların artacağına inancımız tamdır."

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